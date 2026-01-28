Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в Костанае жалуются на условия. Им помогут?
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53403
Отправлено: 28.01.26 - 16:48
Год начался сложно - 12 января ТОО «Hausmanager» прекратило обслуживание 108-квартирного дома № 9 в мкрн Юбилейный, которым занималось с сентября 2024 года. Причина - долги части жильцов. Большинство из них - социально уязвимые.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1269
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 16:48
Иждивенцы, если не будут вкладывать деньги в свое проживание в арендных квартирах, то зачем там жить! Не надо жить за счет других! Злостных неплательщиков нужно лишать аренды и отправлять жить в деревни! Иждивенцы привыкли жить за счет добрых людей и акима! Гос-во само своими действиями выращивает иждивенцев!
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 19:07
Цитата:
......на поворотах сбавляй....статью ещё раз внимательно читаем,контингент социально уязвимые,акимат знал кому предоставляет жильё,если жильё акиматовское то с какого перепугу они должны заключать договор с обслуживающей компанией.Канализация забивается контингент по всей видимости не жили в благоустроенных квартирах из этого следует перед вручением ключей то квартиры акимат обязан провести инструктаж о правилах пользования ванна-туалетными комнатали во избежании засорения труб канализации...
абике:
Иждивенцы привыкли жить за счет добрых людей и акима!
Иждивенцы привыкли жить за счет добрых людей и акима!
......на поворотах сбавляй....статью ещё раз внимательно читаем,контингент социально уязвимые,акимат знал кому предоставляет жильё,если жильё акиматовское то с какого перепугу они должны заключать договор с обслуживающей компанией.Канализация забивается контингент по всей видимости не жили в благоустроенных квартирах из этого следует перед вручением ключей то квартиры акимат обязан провести инструктаж о правилах пользования ванна-туалетными комнатали во избежании засорения труб канализации...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2331
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 21:47
Цитата:
С вами полностью согласен! Если это социально уязвимые,и это арендный дом в том числе для них, то службы Акимата должны быть посредником в договорных отношениях между социально уязвимыми и ресурсоснабжающими организациями включая управляющие организации.
родом из Шанхая2022: статью ещё раз внимательно читаем,контингент социально уязвимые,акимат знал кому предоставляет жильё,если жильё акиматовское то с какого перепугу они должны заключать договор с обслуживающей компанией.
С вами полностью согласен! Если это социально уязвимые,и это арендный дом в том числе для них, то службы Акимата должны быть посредником в договорных отношениях между социально уязвимыми и ресурсоснабжающими организациями включая управляющие организации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2407
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 22:17
У халявы такое вот продолжение... не ценится то что легко досталось...
Отправлено: 28.01.26 - 22:22
Цитата:
А зачем и кому надо было, везти всё это в город? Жили бы себе и дальше в своих аулах на югах. Но нет же, кто то организовал переезд.
ПС - А потом имеем затопленные подвалы, будущие педагоги, режут горло будущим музыкантам. Нужны ли такие "будущие педагоги" стране вообще? Ну и так далее по накатанной. Моральный уровень поведения и воспитания. летит с космической скоростью, к уровню ниже плинтуса. Не говоря уже о том, что рабочие места создаются, но работать не кому.
То есть им нужно не только объяснять, как в городе жить и туалетом пользоваться, но и как работать нужно тоже?
[Исправлено: Эл-починно, 28.01.2026 - 23:33]
ПолиграфЪ Боярышников:
У халявы такое вот продолжение... не ценится то что легко досталось...
У халявы такое вот продолжение... не ценится то что легко досталось...
А зачем и кому надо было, везти всё это в город? Жили бы себе и дальше в своих аулах на югах. Но нет же, кто то организовал переезд.
ПС - А потом имеем затопленные подвалы, будущие педагоги, режут горло будущим музыкантам. Нужны ли такие "будущие педагоги" стране вообще? Ну и так далее по накатанной. Моральный уровень поведения и воспитания. летит с космической скоростью, к уровню ниже плинтуса. Не говоря уже о том, что рабочие места создаются, но работать не кому.
То есть им нужно не только объяснять, как в городе жить и туалетом пользоваться, но и как работать нужно тоже?
[Исправлено: Эл-починно, 28.01.2026 - 23:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2407
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 22:42
Цитата:
сколько работаю в этой сфере, южан ни разу не встречала.. как раз таки южане дисциплинированнее и работящие чем наши однозначно. В эти дома заселили в большинстве случаев детдомовцев и тех лентяев которые только пороги акимата оббивают . А нищий пролетариат всегда были ленивыми..
Эл-починно:
А зачем и кому надо было, везти всё это в город? Жили бы себе и дальше в своих аулах на югах. Но нет же, кто то организовал переезд.
А зачем и кому надо было, везти всё это в город? Жили бы себе и дальше в своих аулах на югах. Но нет же, кто то организовал переезд.
сколько работаю в этой сфере, южан ни разу не встречала.. как раз таки южане дисциплинированнее и работящие чем наши однозначно. В эти дома заселили в большинстве случаев детдомовцев и тех лентяев которые только пороги акимата оббивают . А нищий пролетариат всегда были ленивыми..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2407
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 22:50
Цитата:
Вы посмотрите на людей которые катаются на дешёвых машинах, они так же ведут себя на автодорогах. Мой сосед тому пример. Ваз 2010, глушитель дырявый, музыка на весь двор, налог не оплачен. И не южанин...
Эл-починно:
А зачем и кому надо было, везти всё это в город? Жили бы себе и дальше в своих аулах на югах. Но нет же, кто то организовал переезд.
А зачем и кому надо было, везти всё это в город? Жили бы себе и дальше в своих аулах на югах. Но нет же, кто то организовал переезд.
Вы посмотрите на людей которые катаются на дешёвых машинах, они так же ведут себя на автодорогах. Мой сосед тому пример. Ваз 2010, глушитель дырявый, музыка на весь двор, налог не оплачен. И не южанин...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2407
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 22:58
Цитата:
Тут я с вами согласна.. эту проблему надо решать только волевым решением. Мы были на собрании в этом доме.. Беда только в том что в большинстве случаев у детдомовцев проблема в том что им все и везде должны и обязаны.. по закону государство обязано обеспечить их жильём. Да и с вредными привычками у них проблемы..
Нурбанчик:
С вами полностью согласен! Если это социально уязвимые,и это арендный дом в том числе для них, то службы Акимата должны быть посредником в договорных отношениях между социально уязвимыми и ресурсоснабжающими организациями включая управляющие организации
С вами полностью согласен! Если это социально уязвимые,и это арендный дом в том числе для них, то службы Акимата должны быть посредником в договорных отношениях между социально уязвимыми и ресурсоснабжающими организациями включая управляющие организации
Тут я с вами согласна.. эту проблему надо решать только волевым решением. Мы были на собрании в этом доме.. Беда только в том что в большинстве случаев у детдомовцев проблема в том что им все и везде должны и обязаны.. по закону государство обязано обеспечить их жильём. Да и с вредными привычками у них проблемы..
Отправлено: 28.01.26 - 23:19
Цитата:
Цитата:
Но как так, если вы их не разу не встречали оказывается?
Цитата:
Ну тут даже не знаю, чем помочь. У нас тут много людей ездит на дешёвых, или не дорогих авто. Но все ведут себя одинаково. Может проблема в чём то другом?
ПолиграфЪ Боярышников:
сколько работаю в этой сфере, южан ни разу не встречала.
сколько работаю в этой сфере, южан ни разу не встречала.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
как раз таки южане дисциплинированнее и работящие чем наши однозначно.
как раз таки южане дисциплинированнее и работящие чем наши однозначно.
Но как так, если вы их не разу не встречали оказывается?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вы посмотрите на людей которые катаются на дешёвых машинах, они так же ведут себя на автодорогах.
Вы посмотрите на людей которые катаются на дешёвых машинах, они так же ведут себя на автодорогах.
Ну тут даже не знаю, чем помочь. У нас тут много людей ездит на дешёвых, или не дорогих авто. Но все ведут себя одинаково. Может проблема в чём то другом?
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 23:50
Цитата:
.......нус извенитес чтос имеемс, на детдомовцев всё сваливать не надо,проживают там и инвалиды,многодетные семьи....да и нищий пролетариат это кто такие,в нашем государстве имеется таковой статус?
ПолиграфЪ Боярышников:
заселили в большинстве случаев детдомовцев и тех лентяев которые только пороги акимата оббивают . А нищий пролетариат всегда были ленивыми.
заселили в большинстве случаев детдомовцев и тех лентяев которые только пороги акимата оббивают . А нищий пролетариат всегда были ленивыми.
.......нус извенитес чтос имеемс, на детдомовцев всё сваливать не надо,проживают там и инвалиды,многодетные семьи....да и нищий пролетариат это кто такие,в нашем государстве имеется таковой статус?
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 23:53
Цитата:
.....да и дом не лучшего качества построен,жительница жалуется со всех окон холод тянет,где там будет тепло....
Нурбанчик:
посредником в договорных отношениях между социально уязвимыми и ресурсоснабжающими организациями включая управляющие организации.
посредником в договорных отношениях между социально уязвимыми и ресурсоснабжающими организациями включая управляющие организации.
.....да и дом не лучшего качества построен,жительница жалуется со всех окон холод тянет,где там будет тепло....
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10499
Отправлено: 29.01.26 - 00:15
Цитата:
Может быть тогда уже поставить во дворе обычные деревянные туалеты,там труб нет.
родом из Шанхая2022:
контингент по всей видимости не жили в благоустроенных квартирах из этого следует перед вручением ключей то квартиры акимат обязан провести инструктаж о правилах пользования ванна-туалетными комнатали во избежании засорения труб канализации...
контингент по всей видимости не жили в благоустроенных квартирах из этого следует перед вручением ключей то квартиры акимат обязан провести инструктаж о правилах пользования ванна-туалетными комнатали во избежании засорения труб канализации...
Может быть тогда уже поставить во дворе обычные деревянные туалеты,там труб нет.
