Власти заранее знали, что не устраивает бизнес в Налоговом кодексе – эксперт Казанцев
Отправлено: 28.01.26 - 20:40
Разработчики нового Налогового кодекса ещё до его подписания знали, какие положения вызывают недовольство бизнеса, считает налоговый эксперт Дмитрий Казанцев. Он рассказал, что нынешние обсуждения и сбор предложений создают лишь видимость работы, а изменения в документ могут внести только в 2027 году.
Re: Власти заранее знали, что не устраивает бизнес в Налоговом...
Отправлено: 28.01.26 - 20:40
. Но разве они не могут сделать это с каждым бизнесом, зная всё это? Они знают, но они не хотят туда лезть. Почему
Тут попахивает коррупцией в выших кругах,когда под благими намерениями всей стране решили промыть желудок дополнительно с клизмой,а тем временем многие раздробили бизнес с последующим оформлением на пенсионеров ,пусть теперь покажут на сколько больше поступило в бюджет
