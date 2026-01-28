НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
В вымогательстве в особо крупном размере подозревают спортсмена из Рудного
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53403
В вымогательстве в особо крупном размере подозревают спортсмена из Рудного
Отправлено: 28.01.26 - 14:09
Двое рудничан завладели имуществом третьего. Речь о двух машинах, денежных средствах и бизнесе - салоне мужских стрижек. На общую сумму более 20 млн тенге. По некоторым данным делали они это под предлогом возврата крупного долга потерпевшего.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1884
В вымогательстве в особо крупном размере подозревают спортсмена из Рудного
Отправлено: 28.01.26 - 14:09
#1
Смотришь инстаграмм этого известного спортсмена и удивляешься,никакого бизнеса и работы,а как шикарно живёт. Чудеса. Красавцы боксёры.

[Исправлено: Сабыр, 28.01.2026 - 17:53]
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7989
Re: В вымогательстве в особо крупном размере подозревают...
Отправлено: 28.01.26 - 15:33
#2
, является известный в Рудном спортсмен. Личность подозреваемого издание не раскрывает
О ком речь? Кроме Дычко никто в голову не пришел, да и в деловой среде подобные новости уже обросли бы подробностями, чего туману пускать
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1884
Re: В вымогательстве в особо крупном размере подозревают...
Отправлено: 28.01.26 - 16:48
#3
Цитата:
сайлау курманов:
Кроме Дычко

Нет,не Ваня.
