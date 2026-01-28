НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в Костанае жалуются на условия. Им помогут?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53403
Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в Костанае жалуются на условия. Им помогут?
Отправлено: 28.01.26 - 16:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год начался сложно - 12 января ТОО «Hausmanager» прекратило обслуживание 108-квартирного дома № 9 в мкрн Юбилейный, которым занималось с сентября 2024 года. Причина - долги части жильцов. Большинство из них - социально уязвимые.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1269
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 16:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иждивенцы, если не будут вкладывать деньги в свое проживание в арендных квартирах, то зачем там жить! Не надо жить за счет других! Злостных неплательщиков нужно лишать аренды и отправлять жить в деревни! Иждивенцы привыкли жить за счет добрых людей и акима! Гос-во само своими действиями выращивает иждивенцев!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2262
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 19:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Иждивенцы привыкли жить за счет добрых людей и акима!


......на поворотах сбавляй....статью ещё раз внимательно читаем,контингент социально уязвимые,акимат знал кому предоставляет жильё,если жильё акиматовское то с какого перепугу они должны заключать договор с обслуживающей компанией.Канализация забивается контингент по всей видимости не жили в благоустроенных квартирах из этого следует перед вручением ключей то квартиры акимат обязан провести инструктаж о правилах пользования ванна-туалетными комнатали во избежании засорения труб канализации...
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2331
Re: Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в...
Отправлено: 28.01.26 - 21:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022: статью ещё раз внимательно читаем,контингент социально уязвимые,акимат знал кому предоставляет жильё,если жильё акиматовское то с какого перепугу они должны заключать договор с обслуживающей компанией.


С вами полностью согласен! Если это социально уязвимые,и это арендный дом в том числе для них, то службы Акимата должны быть посредником в договорных отношениях между социально уязвимыми и ресурсоснабжающими организациями включая управляющие организации.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS