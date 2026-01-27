Отправлено: - 21:36

Понятно, что если строиться в Кунае, Береке, там ещё можно, там всё предусмотрено. А в черте города, где точечная застройка, там обязательно должны быть паркинги, - подчеркнул он.

Цитата:Господин Жандубаев, пускай ваши подчинённые ведомства обратятся в бывший Целиноград, с вопросом о возможности применения Кустанайских (которые нужно разработать) требований к точечной застройке в существующей застройке города, в случае такой необходимости. Разработать четкие требования на количество машиномест в подземных парковках на 1 квартиру, и про требования к местам высадки пассажиров не забыть возле пятна застройки.Выдвигайте свои требования, а не вешайте все на отдел архитектуры, в котором все проектные решения рассматривают в разрезе "размытых" нормативных требований в целом по республике. Или спросите у отдела архитектуры об уязвимых местах в существующем законодательстве.А то оригинально получается, разрешение на стоительство выдали, а теперь все вокруг возмущаются.Все в Ваших руках сделать так чтобы жители Костаная вас запомнили как прекрасного Акима!