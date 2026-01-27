НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53401
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
- Мы не раз с вами говорили, что нужно давать разрешение тем, кто будет строить с паркингами. У нас в черте города проблема №1 сейчас - это парковочные места, - обратился аким к руководителю отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсаре Курмангалиевой. - Я не знаю, дорого это или нет, но надо прямо вводить это.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3949
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
#1
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
#1
А не акимат ли изначально даеёт все разрешения на стройку? )) Странно выглядят возмущения Жундубаева.

[Исправлено: юля елиссева, 27.01.2026 - 17:36]
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2329
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 21:36
#2
Отправлено: 27.01.26 - 21:36
#2
Цитата:
ng.kz:
Понятно, что если строиться в Кунае, Береке, там ещё можно, там всё предусмотрено. А в черте города, где точечная застройка, там обязательно должны быть паркинги, - подчеркнул он.

Господин Жандубаев, пускай ваши подчинённые ведомства обратятся в бывший Целиноград, с вопросом о возможности применения Кустанайских (которые нужно разработать) требований к точечной застройке в существующей застройке города, в случае такой необходимости. Разработать четкие требования на количество машиномест в подземных парковках на 1 квартиру, и про требования к местам высадки пассажиров не забыть возле пятна застройки.
Выдвигайте свои требования, а не вешайте все на отдел архитектуры, в котором все проектные решения рассматривают в разрезе "размытых" нормативных требований в целом по республике. Или спросите у отдела архитектуры об уязвимых местах в существующем законодательстве.
А то оригинально получается, разрешение на стоительство выдали, а теперь все вокруг возмущаются.
Все в Ваших руках сделать так чтобы жители Костаная вас запомнили как прекрасного Акима!

[Исправлено: Нурбанчик, 27.01.2026 - 22:49]
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
935
Re: "Превращаете центр города в...непонятно что" -...
Отправлено: 28.01.26 - 09:48
#3
На стадии утверждения проекта именно акимат и его структуры дали "добро" и зажгли зеленый свет для стройки. Возможно и небескорыстно, а теперь на публику разыгрывается возмущение. Не красиво. Мы же знаем, что без ведома акимата в городе ничего не происходит. Значит надо с себя в первую очередь спрашивать, а Курмангалиеву проверить на предмет коррупции.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2096
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 28.01.26 - 10:01
#4
Отправлено: 28.01.26 - 10:01
#4
Повторю свой вопрос - зачем нам отдел архитектуры, строительства и градостроительства, ну и управления строительства и архитектуры?
Строительство в регионе - бесконтрольное, разрешения выдают наверно за красивые глаза; за единый архитектурный облик любой архитектор бы со стыда сгорел. Но в кОстанае все наоборот) чем однообразнее и скуднее на варианты - тем лучше. Чем масштабнее строительство - тем больше будет попустительства со стороны уполномоченных органов. А зато потом как напоказ играют, госссподи. "Всех наказать! строительство заморозить!" - хоть один объект заставили снести в виду отсутствия всей разрешительной документации?
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7988
Re: "Превращаете центр города в...непонятно что" -...
Отправлено: 28.01.26 - 10:21
#5
Хочу обратить внимание заинтересованых лиц,в Рудном не возможно подъехать в поликлинику или административное здание ввиду того, что частные лица оставляют свое авто на стоянке принадлежащие этим пунктам. Буквально вчера, пришлось свой транспорт оставить очень далеко, а на специальной стоянке для посетителей запорошенные снегом оставленные на ночлег чужие машины.
А
Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
41
Re: "Превращаете центр города в...непонятно что" -...
Отправлено: 28.01.26 - 11:26
#6
Цитата:
юля елиссева:
А не акимат ли изначально даеёт все разрешения на стройку? )) Странно выглядят возмущения Жундубаева.

В декабре прошлого года, на встрече с жителями дома №65 по ул. Каирбекова, Марат Жундубаев сказал следующее:

- Я не был сторонником строительства 19-этажного дома. Я пришел когда на пост акима, уже было дано АПЗ и строительство де-факто началось. Вопрос парковки возник сразу. Мы в суде этот вопрос решали.

Добавили это его пояснение в текст статьи, спасибо.
