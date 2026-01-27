Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53401
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
- Мы не раз с вами говорили, что нужно давать разрешение тем, кто будет строить с паркингами. У нас в черте города проблема №1 сейчас - это парковочные места, - обратился аким к руководителю отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсаре Курмангалиевой. - Я не знаю, дорого это или нет, но надо прямо вводить это.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3949
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
А не акимат ли изначально даеёт все разрешения на стройку? )) Странно выглядят возмущения Жундубаева.
[Исправлено: юля елиссева, 27.01.2026 - 17:36]
[Исправлено: юля елиссева, 27.01.2026 - 17:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2329
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 21:36
Цитата:
Господин Жандубаев, пускай ваши подчинённые ведомства обратятся в бывший Целиноград, с вопросом о возможности применения Кустанайских (которые нужно разработать) требований к точечной застройке в существующей застройке города, в случае такой необходимости. Разработать четкие требования на количество машиномест в подземных парковках на 1 квартиру, и про требования к местам высадки пассажиров не забыть возле пятна застройки.
Выдвигайте свои требования, а не вешайте все на отдел архитектуры, в котором все проектные решения рассматривают в разрезе "размытых" нормативных требований в целом по республике. Или спросите у отдела архитектуры об уязвимых местах в существующем законодательстве.
А то оригинально получается, разрешение на стоительство выдали, а теперь все вокруг возмущаются.
Все в Ваших руках сделать так чтобы жители Костаная вас запомнили как прекрасного Акима!
[Исправлено: Нурбанчик, 27.01.2026 - 22:49]
ng.kz:
Понятно, что если строиться в Кунае, Береке, там ещё можно, там всё предусмотрено. А в черте города, где точечная застройка, там обязательно должны быть паркинги, - подчеркнул он.
Понятно, что если строиться в Кунае, Береке, там ещё можно, там всё предусмотрено. А в черте города, где точечная застройка, там обязательно должны быть паркинги, - подчеркнул он.
Господин Жандубаев, пускай ваши подчинённые ведомства обратятся в бывший Целиноград, с вопросом о возможности применения Кустанайских (которые нужно разработать) требований к точечной застройке в существующей застройке города, в случае такой необходимости. Разработать четкие требования на количество машиномест в подземных парковках на 1 квартиру, и про требования к местам высадки пассажиров не забыть возле пятна застройки.
Выдвигайте свои требования, а не вешайте все на отдел архитектуры, в котором все проектные решения рассматривают в разрезе "размытых" нормативных требований в целом по республике. Или спросите у отдела архитектуры об уязвимых местах в существующем законодательстве.
А то оригинально получается, разрешение на стоительство выдали, а теперь все вокруг возмущаются.
Все в Ваших руках сделать так чтобы жители Костаная вас запомнили как прекрасного Акима!
[Исправлено: Нурбанчик, 27.01.2026 - 22:49]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 935
Re: "Превращаете центр города в...непонятно что" -...
Отправлено: 28.01.26 - 09:48
На стадии утверждения проекта именно акимат и его структуры дали "добро" и зажгли зеленый свет для стройки. Возможно и небескорыстно, а теперь на публику разыгрывается возмущение. Не красиво. Мы же знаем, что без ведома акимата в городе ничего не происходит. Значит надо с себя в первую очередь спрашивать, а Курмангалиеву проверить на предмет коррупции.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2096
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 28.01.26 - 10:01
Повторю свой вопрос - зачем нам отдел архитектуры, строительства и градостроительства, ну и управления строительства и архитектуры?
Строительство в регионе - бесконтрольное, разрешения выдают наверно за красивые глаза; за единый архитектурный облик любой архитектор бы со стыда сгорел. Но в кОстанае все наоборот) чем однообразнее и скуднее на варианты - тем лучше. Чем масштабнее строительство - тем больше будет попустительства со стороны уполномоченных органов. А зато потом как напоказ играют, госссподи. "Всех наказать! строительство заморозить!" - хоть один объект заставили снести в виду отсутствия всей разрешительной документации?
Строительство в регионе - бесконтрольное, разрешения выдают наверно за красивые глаза; за единый архитектурный облик любой архитектор бы со стыда сгорел. Но в кОстанае все наоборот) чем однообразнее и скуднее на варианты - тем лучше. Чем масштабнее строительство - тем больше будет попустительства со стороны уполномоченных органов. А зато потом как напоказ играют, госссподи. "Всех наказать! строительство заморозить!" - хоть один объект заставили снести в виду отсутствия всей разрешительной документации?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7988
Re: "Превращаете центр города в...непонятно что" -...
Отправлено: 28.01.26 - 10:21
Хочу обратить внимание заинтересованых лиц,в Рудном не возможно подъехать в поликлинику или административное здание ввиду того, что частные лица оставляют свое авто на стоянке принадлежащие этим пунктам. Буквально вчера, пришлось свой транспорт оставить очень далеко, а на специальной стоянке для посетителей запорошенные снегом оставленные на ночлег чужие машины.
А
(Журналисты)
- Регистрация:
- 14.08.20
- Сообщений:
- 41
Re: "Превращаете центр города в...непонятно что" -...
Отправлено: 28.01.26 - 11:26
Цитата:
В декабре прошлого года, на встрече с жителями дома №65 по ул. Каирбекова, Марат Жундубаев сказал следующее:
- Я не был сторонником строительства 19-этажного дома. Я пришел когда на пост акима, уже было дано АПЗ и строительство де-факто началось. Вопрос парковки возник сразу. Мы в суде этот вопрос решали.
Добавили это его пояснение в текст статьи, спасибо.
юля елиссева:
А не акимат ли изначально даеёт все разрешения на стройку? )) Странно выглядят возмущения Жундубаева.
А не акимат ли изначально даеёт все разрешения на стройку? )) Странно выглядят возмущения Жундубаева.
В декабре прошлого года, на встрече с жителями дома №65 по ул. Каирбекова, Марат Жундубаев сказал следующее:
- Я не был сторонником строительства 19-этажного дома. Я пришел когда на пост акима, уже было дано АПЗ и строительство де-факто началось. Вопрос парковки возник сразу. Мы в суде этот вопрос решали.
Добавили это его пояснение в текст статьи, спасибо.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать