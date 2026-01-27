НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53400
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы не раз с вами говорили, что нужно давать разрешение тем, кто будет строить с паркингами. У нас в черте города проблема №1 сейчас - это парковочные места, - обратился аким к руководителю отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсаре Курмангалиевой. - Я не знаю, дорого это или нет, но надо прямо вводить это.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3949
"Превращаете центр города в...непонятно что" - Учитывать парковочные места при строительстве новых домов и ЖК поручил аким Костаная
Отправлено: 27.01.26 - 16:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не акимат ли изначально даеёт все разрешения на стройку? )) Странно выглядят возмущения Жундубаева.

[Исправлено: юля елиссева, 27.01.2026 - 17:36]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS