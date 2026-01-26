Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
N
Я робот
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53400
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
Отправлено: 26.01.26 - 16:39
Депутат считает, что это изменение направлено на усиление правовой определенности при балансировании свободы собраний с общественными и государственными интересами. В то же время предлагается уточнить нормы Конституции так, чтобы она защищала не только достоинство человека, но и его честь.
v
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2095
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 16:39
И сейчас любое недовольство в адрес власть имущих будет расцениваться как нарушение конституции. Здорово)
р
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
934
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 18:57
этими нововведениями они запретят вообще косо смотреть на тех кто у руля. Даже если эти рулевые махровые преступники и коррупционеры. Получится система ниппель, движение только в одну сторону. В ту, которая выгодна верхам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
254
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 20:08
Мир меняется в сторону увеличения разрыва между бедными и богатыми. Богатое меньшинство получило контроль над всеми ресурсами. 1% богатеев (это самые ненасытные люди, рак земли, которые не считаются ни с экологией, ни с людскими жизнями) владеет половиной мировых запасов, а 10% богатых владеет большими богатствами, чем остальные 85% населения. Постоянный рост инфляции привел к тому, что значительно вырос средний возраст людей, которые могут позволить себе квартиру (даже в ипотеку). Я вижу это так, что меньшинство имеющее в своих руках власть и значительные деньги, ощущает напряжение в нижних слоях и стремится защитить себя, принимая/лоббируя законы, которые запрещают населению выступать за справедливое разделение народных богатств.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4914
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
Отправлено: 26.01.26 - 21:57
Вот так потихоньку и медленно, а может и не очень. Страна с ресурсами превращается в Венесуэлу.
Не имею в виду последние события. Просто уровень коррупции власть (права) власти, с богатствами недр страны, так же ничего не имеют общего, с качеством жизни.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46721
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 22:32
Пошли по нашему пути, по пути русского мира, к коему принадлежу и я и это прекрасно!
Где то уже писал, за дискредитацию чиновников как и в России нужно впаять тысяч по 200 тенге, как сделал наш Путин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1268
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 22:32
Вот теперь определена вполне понятная позиция гос-ва к обществу и будет закреплена в Конституции РК, где будет реализовываться главный принцип нашего общества "Закон и порядок", и теперь исчезнет горбачевский плюрализм мнений, который привел к хаосу и развалу союз нерушимых республик свободных! Осталось только определить категорию ответственности за болтовню при нереализации намеченных программ по экономике, за безответственность при реализации принципа "Закон и порядок", за неуважение трудящегося населения во всех сферах общества с целью защиты конституционного строя, обеспечение национальной безопасности нашей страны, за подстрекательство, провокации к розни, экстремизму! Свобода слова, он же плюрализм мнений, не должен посягать на честь и достоинство любого человека, а не избранного или назначенного! Любое собрание,является мотивированным требованием любого члена общества, особенно трудящегося, во исполнение Конституции и законов, и принятие мер к тем, кто нарушает закон, регулирующий правоотношения в обществе путем наведения порядка через карательные и другие меры! Возможно могут внедрить принцип: кто не работает на благо общества, тот не имеет права на защиту чести, человеческого достоинства! Если экономика будет на должном уровне как основа обещественных отношений, то и собрания не нужны!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8467
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 27.01.26 - 14:17
Верной дорогой идём товарищи! Вперёд к светлой заре тоталитаризма!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8467
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 27.01.26 - 14:46
Я смотрел новости про какое то совещание по поводу инициированной Токаевым конституционной реформы! Депутаты уже счастливы и предлагают "углубить" и"расширить" как говорил незабвенный М.С.Горбачёв. Интересно как они теперь называться будут? Курултайцы? И как переименуют в очередной раз Астану? В Касым-Жомарт или в Токаев? И будет ли в очередной раз плакать А.Перуашев когда уйдёт нынешний президент?
Столько вопросов и вряд ли будут ответы! Вот такие вопросы можно было бы задать г-ну Нидереру нынешнему мажилисмену Е.Абилю, а не рассыпаться во взаимных уважениях и восхищениях!
