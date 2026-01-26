НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53400
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
Отправлено: 26.01.26 - 16:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат считает, что это изменение направлено на усиление правовой определенности при балансировании свободы собраний с общественными и государственными интересами. В то же время предлагается уточнить нормы Конституции так, чтобы она защищала не только достоинство человека, но и его честь.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2095
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 16:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И сейчас любое недовольство в адрес власть имущих будет расцениваться как нарушение конституции. Здорово)
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
934
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 18:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этими нововведениями они запретят вообще косо смотреть на тех кто у руля. Даже если эти рулевые махровые преступники и коррупционеры. Получится система ниппель, движение только в одну сторону. В ту, которая выгодна верхам.
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
254
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 20:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мир меняется в сторону увеличения разрыва между бедными и богатыми. Богатое меньшинство получило контроль над всеми ресурсами. 1% богатеев (это самые ненасытные люди, рак земли, которые не считаются ни с экологией, ни с людскими жизнями) владеет половиной мировых запасов, а 10% богатых владеет большими богатствами, чем остальные 85% населения. Постоянный рост инфляции привел к тому, что значительно вырос средний возраст людей, которые могут позволить себе квартиру (даже в ипотеку). Я вижу это так, что меньшинство имеющее в своих руках власть и значительные деньги, ощущает напряжение в нижних слоях и стремится защитить себя, принимая/лоббируя законы, которые запрещают населению выступать за справедливое разделение народных богатств.
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4914
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
Отправлено: 26.01.26 - 21:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так потихоньку и медленно, а может и не очень. Страна с ресурсами превращается в Венесуэлу.
Не имею в виду последние события. Просто уровень коррупции власть (права) власти, с богатствами недр страны, так же ничего не имеют общего, с качеством жизни.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46721
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 22:32
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошли по нашему пути, по пути русского мира, к коему принадлежу и я и это прекрасно!
Где то уже писал, за дискредитацию чиновников как и в России нужно впаять тысяч по 200 тенге, как сделал наш Путин
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1268
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 22:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь определена вполне понятная позиция гос-ва к обществу и будет закреплена в Конституции РК, где будет реализовываться главный принцип нашего общества "Закон и порядок", и теперь исчезнет горбачевский плюрализм мнений, который привел к хаосу и развалу союз нерушимых республик свободных! Осталось только определить категорию ответственности за болтовню при нереализации намеченных программ по экономике, за безответственность при реализации принципа "Закон и порядок", за неуважение трудящегося населения во всех сферах общества с целью защиты конституционного строя, обеспечение национальной безопасности нашей страны, за подстрекательство, провокации к розни, экстремизму! Свобода слова, он же плюрализм мнений, не должен посягать на честь и достоинство любого человека, а не избранного или назначенного! Любое собрание,является мотивированным требованием любого члена общества, особенно трудящегося, во исполнение Конституции и законов, и принятие мер к тем, кто нарушает закон, регулирующий правоотношения в обществе путем наведения порядка через карательные и другие меры! Возможно могут внедрить принцип: кто не работает на благо общества, тот не имеет права на защиту чести, человеческого достоинства! Если экономика будет на должном уровне как основа обещественных отношений, то и собрания не нужны!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8467
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 27.01.26 - 14:17
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верной дорогой идём товарищи! Вперёд к светлой заре тоталитаризма!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8467
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 27.01.26 - 14:46
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я смотрел новости про какое то совещание по поводу инициированной Токаевым конституционной реформы! Депутаты уже счастливы и предлагают "углубить" и"расширить" как говорил незабвенный М.С.Горбачёв. Интересно как они теперь называться будут? Курултайцы? И как переименуют в очередной раз Астану? В Касым-Жомарт или в Токаев? И будет ли в очередной раз плакать А.Перуашев когда уйдёт нынешний президент?
Столько вопросов и вряд ли будут ответы! Вот такие вопросы можно было бы задать г-ну Нидереру нынешнему мажилисмену Е.Абилю, а не рассыпаться во взаимных уважениях и восхищениях!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS