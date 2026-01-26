Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...

Отправлено: - 22:32

Вот теперь определена вполне понятная позиция гос-ва к обществу и будет закреплена в Конституции РК, где будет реализовываться главный принцип нашего общества "Закон и порядок", и теперь исчезнет горбачевский плюрализм мнений, который привел к хаосу и развалу союз нерушимых республик свободных! Осталось только определить категорию ответственности за болтовню при нереализации намеченных программ по экономике, за безответственность при реализации принципа "Закон и порядок", за неуважение трудящегося населения во всех сферах общества с целью защиты конституционного строя, обеспечение национальной безопасности нашей страны, за подстрекательство, провокации к розни, экстремизму! Свобода слова, он же плюрализм мнений, не должен посягать на честь и достоинство любого человека, а не избранного или назначенного! Любое собрание,является мотивированным требованием любого члена общества, особенно трудящегося, во исполнение Конституции и законов, и принятие мер к тем, кто нарушает закон, регулирующий правоотношения в обществе путем наведения порядка через карательные и другие меры! Возможно могут внедрить принцип: кто не работает на благо общества, тот не имеет права на защиту чести, человеческого достоинства! Если экономика будет на должном уровне как основа обещественных отношений, то и собрания не нужны!