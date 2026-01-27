НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Начальник участка КТЖ воровал запчасти для рельсов в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53400
Начальник участка КТЖ воровал запчасти для рельсов в Костанайской области
Отправлено: 27.01.26 - 12:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник производственного участка Кушмурунской дистанции пути А. присвоил и продал 40 железнодорожных накладок шестидырных марки Р-65, предназначенных для производственных нужд. Ущерб, причиненный филиалу АО «НК «КТЖ», оценили в 200 000 тенге.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7986
Re: Начальник участка КТЖ воровал запчасти для рельсов в...
Отправлено: 27.01.26 - 12:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Ущерб, причиненный филиалу АО «НК «КТЖ», оценили в 200 000 тенге
у знакомой работяги вынесли все оборудование и скрылись в неизвестном направлении,уже пятнадцать лет прошло ни слуху, ни духу. Одну беглянку сама разыскала, та работает прачкой на ЖД, обратилась обратно в органы, те что-то про давности и сроки, так и не наказали воришек
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3949
Re: Начальник участка КТЖ воровал запчасти для рельсов в...
Отправлено: 27.01.26 - 12:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рельса - это не механизм, ей не нужны запчасти. Накладка Р65 нужна для стыковки двух рельсов.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1451
Re: Начальник участка КТЖ воровал запчасти для рельсов в...
Отправлено: 27.01.26 - 12:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
200 тысяч. Смешно как-то для ктж. Очередная показуха. Мелкого взяли, на всю страну раструбили.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8719
Re: Начальник участка КТЖ воровал запчасти для рельсов в...
Отправлено: 27.01.26 - 13:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
200 тысяч. Смешно как-то для ктж


Как сказал, авторитетный человек с погонялом "Антибиотик": "...в стране нужно воровать ВАГОНАМИ и тебе за это ничего не будет...."
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS