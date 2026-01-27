НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ФК «Тобол» провел третий контрольный матч на первом в этом межсезонье УТС в Турции. Кто ушел из клуба и кто пришел?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53400
ФК «Тобол» провел третий контрольный матч на первом в этом межсезонье УТС в Турции. Кто ушел из клуба и кто пришел?
Отправлено: 27.01.26 - 12:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Состав «Тобола» официально пополнил на правах свободного агента 29-летний нападающий из Венесуэлы Луис Герра, чья трансферная стоимость, по данным сайта transfermarkt.world, оценивается в 900 тыс. евро.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3949
Re: ФК «Тобол» провел третий контрольный матч на первом в этом...
Отправлено: 27.01.26 - 12:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сколько бюджетных денег выделяется на Тобол сейчас? За чей счет банкет?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS