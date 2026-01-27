Re: Начальник участка КТЖ воровал запчасти для рельсов в...

. Ущерб, причиненный филиалу АО «НК «КТЖ», оценили в 200 000 тенге

у знакомой работяги вынесли все оборудование и скрылись в неизвестном направлении,уже пятнадцать лет прошло ни слуху, ни духу. Одну беглянку сама разыскала, та работает прачкой на ЖД, обратилась обратно в органы, те что-то про давности и сроки, так и не наказали воришек