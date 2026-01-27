Re: "Объясните, для чего вам деньги": как работают...

Мне кажется эти меры опоздали на десять лет, когда страну раздели и ограбили, причем украли все что можно,теперь для чего-то придумали новые правилам. В моей деревне остались десять домов с пенсионерами,которые физически не могут куда-то ехать. Земли за которые пролили кровь теперь принадлежат не понятно кому. Сеют, убирают ,даже солому мельчат чтоб никто не подобрал и был таков! Маслозавод, спиртзавод,элеватор,другие мелкие предприятия растащили, а остались одни Акимы