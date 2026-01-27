НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Объясните, для чего вам деньги": как работают новые правила снятия наличных в Казахстане
Отправлено: 27.01.26 - 10:41
Правила уже действовали, но были переутверждены, так как 1 января заработал новый Налоговый кодекс. При этом лимиты на снятие наличных для предпринимателей не изменились. В Нацбанке лишь подчеркнули, что они установлены другим документом.
Добринцофф
Re: "Объясните, для чего вам деньги": как работают...
Отправлено: 27.01.26 - 10:41
Цитата:
20 миллионов тенге — для малого бизнеса;
120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;
150 миллионов тенге — для крупного бизнеса.

НГ вы если перепечатываете новость,то доведите её до логического конца.
Вот эти суммы 20 миллионов тенге — для малого бизнеса;120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;150 миллионов тенге — для крупного бизнеса,можно снимать один раз в год,в месяц,в день,или возможно это лимит на всю оставшиюся жизнь?
Re: "Объясните, для чего вам деньги": как работают...
Отправлено: 27.01.26 - 10:57
Цитата:
Добринцофф:
НГ вы если перепечатываете новость,то доведите её до логического конца.

Ранее сообщали, что лимит на месяц
директор пляжа
Re: "Объясните, для чего вам деньги": как работают...
Отправлено: 27.01.26 - 11:26
"кто официально освобождён от ограничений на снятие наличных"
закон един не для всех однака)
сайлау курманов
Re: "Объясните, для чего вам деньги": как работают...
Отправлено: 27.01.26 - 11:56
Мне кажется эти меры опоздали на десять лет, когда страну раздели и ограбили, причем украли все что можно,теперь для чего-то придумали новые правилам. В моей деревне остались десять домов с пенсионерами,которые физически не могут куда-то ехать. Земли за которые пролили кровь теперь принадлежат не понятно кому. Сеют, убирают ,даже солому мельчат чтоб никто не подобрал и был таков! Маслозавод, спиртзавод,элеватор,другие мелкие предприятия растащили, а остались одни Акимы
