Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Надежды на то, что перевозчик придет к мирному соглашению с городскими властями, себя не оправдали. Убытки от изменения схемы движения маршрута № 120 тарифная комиссия так и не рассмотрела. Впрочем, на судебное решение финансовые документы особого влияния не оказали. Читать новость
Тот самый: А, значит, аким не прав - не обязательно 120-й должен финансироваться за счёт области, он поддерживает рабочие места (бизнес) и студентов в учебных заведениях г.Костанай. Соответственно нет никаких противоречий в том, что город и заплатить должен за это.
Есть ещё золотая середина, договорится Костанаю и области о финансировании этого маршрута совместно, 50/50.
Открою вам страшную тайну. Именно обком. Точнее - ЦК партии. В Союзе всё решала партия. Что строить, где строить, как строить... Исполнительная власть, правительство, хозяйственники (в самом широком смысле этого слова) предлагали варианты, решения... Но если партия их не принимала, ничего не делалось. Так и с этой дорогой. Её строили не потому, что хотели Кустанай и Рудный объединить в одну агломерацию, а потому, что надо было связать северные области Казахстана с западными. Разумеется, при этом учитывалась интенсивность движения между теми или иными населёнными пунктами. Кстати. Если бы всё было так, как вы преподносите, то четыре полосы между Рудным и Кустанаем были бы изначально. Но их, почему-то, довели только до путепровода из Рудного на правый берег Тобола... Дальше до города оставались только две. Как-то не вписывается это в вашу логику... А сейчас четыре полосы сделали аж до автодорожного моста через Тобол... Кого там решили присоединить? К Рудному или к Кустанаю?
Skeptic: Открою вам страшную тайну. Именно обком. Точнее - ЦК партии. В Союзе всё решала партия. Что строить, где строить, как строить...
Но даже для этих решений, нужны были проекты с определенной проектом стоимости строительства.
Skeptic: Её строили не потому, что хотели Кустанай и Рудный объединить в одну агломерацию, а потому, что надо было связать северные области Казахстана с западными. Разумеется, при этом учитывалась интенсивность движения между теми или иными населёнными пунктами.
Skeptic: Кстати. Если бы всё было так, как вы преподносите, то четыре полосы между Рудным и Кустанаем были бы изначально. Но их, почему-то, довели только до путепровода из Рудного на правый берег Тобола... Дальше до города оставались только две. Как-то не вписывается это в вашу логику... А сейчас четыре полосы сделали аж до автодорожного моста через Тобол... Кого там решили присоединить? К Рудному или к Кустанаю?
Ну почему не вписывается? Вы что хотите сказать, чтобы в Рудный на ул.Ленина завели все 4 полосы с Рудненской трассы?! Для этого созданы объездные дороги вокруг городов, на которые приходится в том числе поток грузового транспорта с Рудного на Кустанай или обратно. Нужной объездной дороги Рудный при Советской власти не успел получить. И основной объем перевозок приходился тогда на перспективу между Рудным и Кустанаем, включая решения тех же проектировщиков, что у них была иная задача, как говорил мне когда-то отец.
Я хорошо помню с детства что о Рудном была информация как о городе республиканского значения, это слышал от родителей. При этом специалисты Каздорпроекта смотрели на это иначе, и защищали свои проектные решения, исходя из перспективы развития городов, где Кустанай и Рудный на перспективу являлись единой целым, не смотря на ваши потуги в присвоении Рудному статуск республиканского. Не надо путать обкомовские перспективы с расчетом интенсивности движения у советских проектировщиков, которые у того же Бородина получили полное одобрение для своих проектных решений.
- обеспечивает разработку и утверждение технико-экономических обоснований и заданий на проектирование строительства новых автобильных дорог, реконструкции и расширения действующих предприятий, зданий и сооружений отрасли, а также разрабатывает и утверждает в установленном порядке титульные списки проектно-изыскательских работ для строительства будущих лет
- обеспечивает предприятия, организации и учреждения системы министерства квалифицированными кадрами работников, организует подготовку кадров и повышение квалификации; создает условия для наилучшего использования знаний и опыта работников
