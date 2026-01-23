Отправлено: - 21:39

Skeptic: Открою вам страшную тайну. Именно обком. Точнее - ЦК партии. В Союзе всё решала партия. Что строить, где строить, как строить...



Skeptic: Её строили не потому, что хотели Кустанай и Рудный объединить в одну агломерацию, а потому, что надо было связать северные области Казахстана с западными. Разумеется, при этом учитывалась интенсивность движения между теми или иными населёнными пунктами.

Skeptic: Кстати. Если бы всё было так, как вы преподносите, то четыре полосы между Рудным и Кустанаем были бы изначально. Но их, почему-то, довели только до путепровода из Рудного на правый берег Тобола... Дальше до города оставались только две. Как-то не вписывается это в вашу логику... А сейчас четыре полосы сделали аж до автодорожного моста через Тобол... Кого там решили присоединить? К Рудному или к Кустанаю?

Цитата:Но даже для этих решений, нужны были проекты с определенной проектом стоимости строительства.Цитата:Цитата:Ну почему не вписывается? Вы что хотите сказать, чтобы в Рудный на ул.Ленина завели все 4 полосы с Рудненской трассы?! Для этого созданы объездные дороги вокруг городов, на которые приходится в том числе поток грузового транспорта с Рудного на Кустанай или обратно. Нужной объездной дороги Рудный при Советской власти не успел получить. И основной объем перевозок приходился тогда на перспективу между Рудным и Кустанаем, включая решения тех же проектировщиков, что у них была иная задача, как говорил мне когда-то отец.Я хорошо помню с детства что о Рудном была информация как о городе республиканского значения, это слышал от родителей.При этом специалисты Каздорпроекта смотрели на это иначе, и защищали свои проектные решения, исходя из перспективы развития городов, где Кустанай и Рудный на перспективу являлись единой целым, не смотря на ваши потуги в присвоении Рудному статуск республиканского.Не надо путать обкомовские перспективы с расчетом интенсивности движения.