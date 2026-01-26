Отправлено: - 15:39

сейчас в городе около 3 000 бродячих собак.



- Их количество связано с собачьими свадьбами в определенные периоды

Цитата:То есть власти не додумаются никак до еще одного из пунктов - это снос частного сектора, после которого не все переезжающие забирают своих собак с собой. В итоге собака ищет свой дом, ждет хозяев, голодает, и с голодухи может начинать нападать на людей, приближающихся к ранее охраняемой территории.Почему эти "стоумовые дядьки" никогда не видят результатов своей же деятельности?