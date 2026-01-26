НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Отлов бродячих животных в Костанае теперь будет контролировать акимат города. Что изменится?
 
 
Отлов бродячих животных в Костанае теперь будет контролировать акимат города. Что изменится?
Отправлено: 26.01.26 - 15:39
- На сегодня нами отработаны 34 заявки, поступившие через iKomek и полицию. Из 133 животных отловлены и размещены в приют 67, - рассказала на совещании руководитель ИП, заместитель председателя ОО "Надежда Плюс kst" Ольга СОЛОВЬЁВА.
Re: Отлов бродячих животных в Костанае теперь будет...
Отправлено: 26.01.26 - 15:39
Цитата:
сейчас в городе около 3 000 бродячих собак.

- Их количество связано с собачьими свадьбами в определенные периоды


То есть власти не додумаются никак до еще одного из пунктов - это снос частного сектора, после которого не все переезжающие забирают своих собак с собой. В итоге собака ищет свой дом, ждет хозяев, голодает, и с голодухи может начинать нападать на людей, приближающихся к ранее охраняемой территории.
Почему эти "стоумовые дядьки" никогда не видят результатов своей же деятельности?
Re: Отлов бродячих животных в Костанае теперь будет...
Отправлено: 26.01.26 - 16:46
Цитата "на содержание в приюте - 10 020 тенге," автор не пояснил - это на одну собаку в сутки?
Отлов бродячих животных в Костанае теперь будет контролировать акимат города. Что изменится?
Отправлено: 26.01.26 - 17:57
Цитата:
Филипповна:
Цитата "на содержание в приюте - 10 020 тенге," автор не пояснил - это на одну собаку в сутки?

Ольга пояснила, что это на 15 дней за 1 особь. Добавили в статью, спасибо.
