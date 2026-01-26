Отправлено: - 16:39

Депутат считает, что это изменение направлено на усиление правовой определенности при балансировании свободы собраний с общественными и государственными интересами. В то же время предлагается уточнить нормы Конституции так, чтобы она защищала не только достоинство человека, но и его честь.