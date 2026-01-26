НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
 
 
NG.kz
20.12.07
53396
Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в новой Конституции Казахстана
Отправлено: 26.01.26 - 16:39
Депутат считает, что это изменение направлено на усиление правовой определенности при балансировании свободы собраний с общественными и государственными интересами. В то же время предлагается уточнить нормы Конституции так, чтобы она защищала не только достоинство человека, но и его честь.
vofkakst
22.06.15
2095
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 16:39
И сейчас любое недовольство в адрес власть имущих будет расцениваться как нарушение конституции. Здорово)
рихард
26.07.18
934
Re: Ограничить свободу слова и мирных собраний предлагают в...
Отправлено: 26.01.26 - 18:57
этими нововведениями они запретят вообще косо смотреть на тех кто у руля. Даже если эти рулевые махровые преступники и коррупционеры. Получится система ниппель, движение только в одну сторону. В ту, которая выгодна верхам.
