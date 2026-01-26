Re: Смогут ли мошенники использовать биометрию лиц школьников,...

А когда начнут привлекать к уголовной ответственности тех, кто не смог обеспечить сохранность личных данных, будь то просто паспортные, то биометрия, да хотя бы и номер телефона? Почему власти с такой лёгкостью говорят "если даже и оформят кредит..."? - это говорит а первую очередь о бесконтрольности при выдаче кредитов, о попустительстве или бессилии властей. Зачем нам цифровые министерства, если наши данные вовсю гуляют чуть ли не в открытом доступе?

Например, у данные клиентов казпочты вплоть до домашнего адреса всплывают в звонках от мошенников - привлекут ли казпочту к ответственности за халатность в отношении сохранности данных? Если к примеру мне идет посылка из Китая, зачем им мой ИИН, который не указывается отправителем? Зачем его лишний раз светить?