Смогут ли мошенники использовать биометрию лиц школьников, ответили в департаменте полиции Костанайской области
 
 
Смогут ли мошенники использовать биометрию лиц школьников, ответили в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 26.01.26 - 14:09
Такое опасение высказывают родители учеников школ Костаная, и оно кажется особенно уместным на фоне новостей об утечке данных системы Kundelik.kz. Вопрос об этом мы задали сегодня на брифинге в ДП.
Читать новость

Re: Смогут ли мошенники использовать биометрию лиц школьников,...
Отправлено: 26.01.26 - 14:09
#1
А когда начнут привлекать к уголовной ответственности тех, кто не смог обеспечить сохранность личных данных, будь то просто паспортные, то биометрия, да хотя бы и номер телефона? Почему власти с такой лёгкостью говорят "если даже и оформят кредит..."? - это говорит а первую очередь о бесконтрольности при выдаче кредитов, о попустительстве или бессилии властей. Зачем нам цифровые министерства, если наши данные вовсю гуляют чуть ли не в открытом доступе?
Например, у данные клиентов казпочты вплоть до домашнего адреса всплывают в звонках от мошенников - привлекут ли казпочту к ответственности за халатность в отношении сохранности данных? Если к примеру мне идет посылка из Китая, зачем им мой ИИН, который не указывается отправителем? Зачем его лишний раз светить?
Re: Смогут ли мошенники использовать биометрию лиц школьников,...
Отправлено: 26.01.26 - 15:36
#2
Я бы по другому вопрос поставил.
Как биометрию влияет к безопасности в школе?

Как мы видим из новостей, любой школьник может пронести в школу ружье и совершить преступление. Так при чем тут биометрия?

Может надо деньги по тратить на металлоискатель на входе?
Смогут ли мошенники использовать биометрию лиц школьников, ответили в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 26.01.26 - 15:58
#3
Цитата:
Vit:
деньги по тратить на металлоискатель на входе?

Не для нас это. Помните, на автовокзале ставили. И чего толку? Стояла рамка на удалении от входа, в не в проеме, как должна; еще и пленкой обмотана - то есть никогда не работала)
