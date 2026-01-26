НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Суперкомпьютеры могут взломать все пароли к 2030 году, заявили в Еврокомиссии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53396
Суперкомпьютеры могут взломать все пароли к 2030 году, заявили в Еврокомиссии
Отправлено: 26.01.26 - 12:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еврокомиссия предупредила об угрозе взлома всех паролей из-за развития суперкомпьютеров. Под удар могут попасть пароли, мессенджеры, банковские данные и конфиденциальная информация госструктур.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1060
Re: Суперкомпьютеры могут взломать все пароли к 2030 году,...
Отправлено: 26.01.26 - 12:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нам не страшно, наши через цоны давно украли все. следующая новость пожта
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 131, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 131
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS