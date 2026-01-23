НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53392
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 16:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надежды на то, что перевозчик придет к мирному соглашению с городскими властями, себя не оправдали. Убытки от изменения схемы движения маршрута № 120 тарифная комиссия так и не рассмотрела. Впрочем, на судебное решение финансовые документы особого влияния не оказали.
Читать новость

ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1324
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 25.01.26 - 17:34
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А, значит, аким не прав - не обязательно 120-й должен финансироваться за счёт области, он поддерживает рабочие места (бизнес) и студентов в учебных заведениях г.Костанай. Соответственно нет никаких противоречий в том, что город и заплатить должен за это.


Есть ещё золотая середина, договорится Костанаю и области о финансировании этого маршрута совместно, 50/50.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2479
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 26.01.26 - 09:55
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
а не обком.

:-) Открою вам страшную тайну.
Именно обком. Точнее - ЦК партии.
В Союзе всё решала партия. Что строить, где строить, как строить...
Исполнительная власть, правительство, хозяйственники (в самом широком смысле этого слова) предлагали варианты, решения... Но если партия их не принимала, ничего не делалось.
Так и с этой дорогой. Её строили не потому, что хотели Кустанай и Рудный объединить в одну агломерацию, а потому, что надо было связать северные области Казахстана с западными.
Разумеется, при этом учитывалась интенсивность движения между теми или иными населёнными пунктами.
Кстати. :-)
Если бы всё было так, как вы преподносите, то четыре полосы между Рудным и Кустанаем были бы изначально. Но их, почему-то, довели только до путепровода из Рудного на правый берег Тобола...
Дальше до города оставались только две. Как-то не вписывается это в вашу логику...
А сейчас четыре полосы сделали аж до автодорожного моста через Тобол... Кого там решили присоединить? К Рудному или к Кустанаю? :-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS