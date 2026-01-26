НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Норму о взаимоотношениях мужчин и женщин могут добавить в Конституцию
 
 
Норму о взаимоотношениях мужчин и женщин могут добавить в Конституцию
26.01.26 - 09:36
В новой Конституции необходимо усилить понятия семьи и брака, четко закрепив их как ценность, основанную исключительно на союзе мужчины и женщины, равенстве, добровольности и взаимной ответственности. С таким предложением выступил депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев.
Re: Норму о взаимоотношениях мужчин и женщин могут добавить в...
26.01.26 - 09:36
#1
Надо в Конституции закрепить понятие "Солнце всходит на востоке".
Re: Норму о взаимоотношениях мужчин и женщин могут добавить в...
26.01.26 - 09:58
#2
А не хотите ли перечитать то, что уже написано? Что источником власти является народ; что человек не может быть лишен жилья; что свобода слова у нас есть и запрещена цензура?

Но вот очевидные вещи вам прям кровь из носа нужно. Хотя... Время сейчас такое
