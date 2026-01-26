Re: Норму о взаимоотношениях мужчин и женщин могут добавить в...

09:58

А не хотите ли перечитать то, что уже написано? Что источником власти является народ; что человек не может быть лишен жилья; что свобода слова у нас есть и запрещена цензура?



Но вот очевидные вещи вам прям кровь из носа нужно. Хотя... Время сейчас такое