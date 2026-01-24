Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с расстроенным разумом
Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с расстроенным разумом
Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с расстроенным разумом
Отправлено: 24.01.26 - 14:46
Новостные ленты заполнены заголовками о том, что Трамп объявил о создании Совета мира - личной альтернативы ООН. Органа, где он сам - пожизненный президент, сам приглашает страны, сам их выгоняет, сам назначает руководство и сам может все это распустить, если надоест.
Отправлено: 24.01.26 - 14:46
Д.Трамп по моему мнению-это худший образчик Остапа Бендера! Бендер хотя бы был весёлым и юморным товарищем, не наделённый как сей персонаж мсихологией мелкого лавочника и не пытался решить судьбы мира с точки зрения торгаша!
Отправлено: 25.01.26 - 07:01
. Третьи мечутся между страхом и желанием понравиться
Отправлено: 25.01.26 - 11:00
Цитата:
У Трампа кто-то разрешение на это спрашивает?
У Трампа кто-то разрешение на это спрашивает?
Отправлено: 25.01.26 - 13:08
Цитата:
Во-первых, не паниковать. Трамп - не вечен. Он не пожизненный генсек и не император. Его ограничивает система, которую он ненавидит, но которая пока сильнее его. Трамп уйдет,
Отправлено: 25.01.26 - 13:12
Цитата:
Ну что же он неправильно сделал?
По моему все идет как то планомерно с какими то планами, ему нужны ресурсы, и он прекрасно как бизнесмен это делает, со всеми кто решил делиться ими, даже мы отдали 70 процентов месторождений по редким металлам, ради себя он работает прекрасно
Мы живем в странное время. Время, когда миром управляют не те, кто думает,
Отправлено: 25.01.26 - 16:54
......так мы с Трампом или с Урсулой?
Отправлено: 25.01.26 - 21:08
Цитата:
.....чё с дуба упал какой наш союзник,ты чё не знаешь наши союзники?
Отправлено: 26.01.26 - 02:33
Цитата:
Отправлено: 26.01.26 - 08:17
Цитата:
Абайка тихо с форума слинял, не стал так же в воздухе переобуваться
