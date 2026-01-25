Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в Казахстане
Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в Казахстане
Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в Казахстане
Отправлено: 25.01.26 - 16:07
Правительство проверило, как тратили бюджетные деньги на поддержку сельского хозяйства, и нашло нарушения почти на 300 миллиардов тенге. Проверка выявила несколько схем и системных проблем.
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 16:07
Акимы областей, руководители управлений сельского хозяйства, акимы районов, начальники и бухгалтера конкретных районных отделов сельского хозяйства, в общем все те, кто "распределял" субсидии и прочее финансирование, по той же сыбаге, их нужно было трясти вовремя, сейчас уже практически везде ушли сроки исковой давности, деньги давно спустили в унитаз, этих дельцов как минимум в районах все знают, да не интересно это никому из правоохранки
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 16:29
......диверсанты живут вместе с нами никого не надо к нам засылать,эшелон правителей сам страну разрушит....рыба гниёт с головы...
Отправлено: 25.01.26 - 17:00
...но плохие все равно американцы, европейцы и кто там ещё, да? И лаборатории-то у нас тут, и сорос и бог весть что ещё.
...но плохие все равно американцы, европейцы и кто там ещё, да? И лаборатории-то у нас тут, и сорос и бог весть что ещё.
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 17:18
Карачун, хоспади, испанский стыд... Вот уж приплёл так приплёл. Ну нет, конечно. Ясно ведь, что виноват "клятый Совок" и соседи.
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 18:30
.....не надо на наших друзЕй бочку катить,в отличии от других они нам заводы,фабрики,дороги строят природные наши ресурсы купляют....это соседи нам жить не дают с их имперским мышлением ышо с царских времён....
.....не надо на наших друзЕй бочку катить,в отличии от других они нам заводы,фабрики,дороги строят природные наши ресурсы купляют....это соседи нам жить не дают с их имперским мышлением ышо с царских времён....
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 19:45
Давно об этом говорю: - в растениеводстве - от вала и урожайности;
в животноводстве - от привесов и надоев.
Всего эти ЧЕТЫРЕ показателя в сельском хозяйстве- больше НЕТ- остальное выдумки болашаковцев-непрактиков.
Существуют всего лишь ДВА путя развития сельского хозяйста: - интенсивный и экстенсивнй.
Интенсивный - для передовиков с/х производства.
Экстенсивный - для барыг от сельского хозяйства.
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 21:02
.....болашаковцы как никак знают толк в сельском хозяйстве они закончили иноземные заведения,там они научились новому ведению хозяйства и привезли эти учения к нам, эти учения они проповедуют нашим землепашцем...надо давно уже выучить эти учения...
.....болашаковцы как никак знают толк в сельском хозяйстве они закончили иноземные заведения,там они научились новому ведению хозяйства и привезли эти учения к нам, эти учения они проповедуют нашим землепашцем...надо давно уже выучить эти учения...
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 22:13
До каких пор общество будет терпеть откровенный грабеж страны, почему никто не занимается этой проблемой? Для чего финансировать частные фермы и поля? В таком вопросе не должно быть исковой давности, где эти депутаты,почему они сидят как воды набрали в рот
Re: Миллиарды на поддержку фермеров “сгорели” из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 22:30
И КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ВСЁ ЧТО ТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ (.но плохие все равно американцы, европейцы и кто там ещё, да? И лаборатории-то у нас тут, и сорос и бог весть что ещё.) САМО ПОЯВИЛОСЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ??? ИЛИ ВСЁ ТАКИ ОНИ И ПРИЛОЖИЛИ К ЭТОМУ РУКИ НОГИ ГОЛОВУ? МОЖЕТ ТАК ЯСНО?
