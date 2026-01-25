НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в Казахстане
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53391
Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в Казахстане
Отправлено: 25.01.26 - 16:07
Правительство проверило, как тратили бюджетные деньги на поддержку сельского хозяйства, и нашло нарушения почти на 300 миллиардов тенге. Проверка выявила несколько схем и системных проблем.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
600
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 16:07
Акимы областей, руководители управлений сельского хозяйства, акимы районов, начальники и бухгалтера конкретных районных отделов сельского хозяйства, в общем все те, кто "распределял" субсидии и прочее финансирование, по той же сыбаге, их нужно было трясти вовремя, сейчас уже практически везде ушли сроки исковой давности, деньги давно спустили в унитаз, этих дельцов как минимум в районах все знают, да не интересно это никому из правоохранки
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2261
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 16:29
......диверсанты живут вместе с нами никого не надо к нам засылать,эшелон правителей сам страну разрушит....рыба гниёт с головы...
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2081
Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в Казахстане
Отправлено: 25.01.26 - 17:00
Цитата:
родом из Шанхая2022:
эшелон правителей сам страну разрушит

...но плохие все равно американцы, европейцы и кто там ещё, да? И лаборатории-то у нас тут, и сорос и бог весть что ещё.
M
Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
28
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 17:18
Карачун, хоспади, испанский стыд... Вот уж приплёл так приплёл. Ну нет, конечно. Ясно ведь, что виноват "клятый Совок" и соседи.
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2261
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 18:30
Цитата:
Карачун:
...но плохие все равно американцы, европейцы и кто там ещё, да? И лаборатории-то у нас тут, и сорос и бог весть что ещё.


.....не надо на наших друзЕй бочку катить,в отличии от других они нам заводы,фабрики,дороги строят природные наши ресурсы купляют....это соседи нам жить не дают с их имперским мышлением ышо с царских времён....
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8717
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 19:45
Цитата://пересмотреть субсидии, привязав их к реальному выпуску продукции,//

Давно об этом говорю: - в растениеводстве - от вала и урожайности;
в животноводстве - от привесов и надоев.
Всего эти ЧЕТЫРЕ показателя в сельском хозяйстве- больше НЕТ- остальное выдумки болашаковцев-непрактиков.
Существуют всего лишь ДВА путя развития сельского хозяйста: - интенсивный и экстенсивнй.

Интенсивный - для передовиков с/х производства.
Экстенсивный - для барыг от сельского хозяйства.
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2261
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 21:02
Цитата:
ACROS:
- больше НЕТ- остальное выдумки болашаковцев-непрактиков. Существуют всего лишь ДВА путя развития сельского хозяйста: - интенсивный и экстенсивнй.


.....болашаковцы как никак знают толк в сельском хозяйстве они закончили иноземные заведения,там они научились новому ведению хозяйства и привезли эти учения к нам, эти учения они проповедуют нашим землепашцем...надо давно уже выучить эти учения...
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7984
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 22:13
До каких пор общество будет терпеть откровенный грабеж страны, почему никто не занимается этой проблемой? Для чего финансировать частные фермы и поля? В таком вопросе не должно быть исковой давности, где эти депутаты,почему они сидят как воды набрали в рот
Z
ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
318
Re: Миллиарды на поддержку фермеров "сгорели" из-за махинаций в...
Отправлено: 25.01.26 - 22:30
И КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ВСЁ ЧТО ТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ (.но плохие все равно американцы, европейцы и кто там ещё, да? И лаборатории-то у нас тут, и сорос и бог весть что ещё.) САМО ПОЯВИЛОСЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ??? ИЛИ ВСЁ ТАКИ ОНИ И ПРИЛОЖИЛИ К ЭТОМУ РУКИ НОГИ ГОЛОВУ? МОЖЕТ ТАК ЯСНО? :-P
