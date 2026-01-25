Отправлено: - 18:30

Карачун:

...но плохие все равно американцы, европейцы и кто там ещё, да? И лаборатории-то у нас тут, и сорос и бог весть что ещё.

Цитата:.....не надо на наших друзЕй бочку катить,в отличии от других они нам заводы,фабрики,дороги строят природные наши ресурсы купляют....это соседи нам жить не дают с их имперским мышлением ышо с царских времён....