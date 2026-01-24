НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с расстроенным разумом
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53391
Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с расстроенным разумом
Отправлено: 24.01.26 - 14:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новостные ленты заполнены заголовками о том, что Трамп объявил о создании Совета мира - личной альтернативы ООН. Органа, где он сам - пожизненный президент, сам приглашает страны, сам их выгоняет, сам назначает руководство и сам может все это распустить, если надоест.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8465
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с...
Отправлено: 24.01.26 - 14:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Д.Трамп по моему мнению-это худший образчик Остапа Бендера! Бендер хотя бы был весёлым и юморным товарищем, не наделённый как сей персонаж мсихологией мелкого лавочника и не пытался решить судьбы мира с точки зрения торгаша!
Различным диктаторам и их поклонникам надо памятник Трампу поставить за привитие иммунитета к западным ценностям, наличие которых не защищено от появления у власти подобных личностей!Да и как встрепенулись поборники "права сильного"после второго пришествия Трампа:"Да ради Бога пусть берёт Гренландию, лишь бы Крым с Донбассом нам оставил" или "Мы всё правильно делаем, что всякую прессу зажимаем,теперь после приглашения в Совет Мира можно и о не только о семилетнем сроке у власти подумать!"
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7984
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с...
Отправлено: 25.01.26 - 07:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Третьи мечутся между страхом и желанием понравиться
Уж больно знакомая ситуация
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2476
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с...
Отправлено: 25.01.26 - 11:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
лишь бы Крым с Донбассом нам оставил

У Трампа кто-то разрешение на это спрашивает?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46716
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с...
Отправлено: 25.01.26 - 13:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во-первых, не паниковать. Трамп - не вечен. Он не пожизненный генсек и не император. Его ограничивает система, которую он ненавидит, но которая пока сильнее его. Трамп уйдет,

Ну как то автор сильно против того, что должно было быть сделано уже вчера Америкой.
Трамп уйдет, допустим лет через 15, но дело его останется.
Все что он делает в основном правильно для США, то что он поделил мир с нашим военным союзником Путиным и Китаем, все верно
То что хочет убрать бессмысленную ООН, прекрасно.
И особенно радует как он пинает ойропейцев, а то бы они уже бы давно говорили на языке предков Трампа, на немецком
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46716
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с...
Отправлено: 25.01.26 - 13:12
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы живем в странное время. Время, когда миром управляют не те, кто думает,

Ну что же он неправильно сделал?
По моему все идет как то планомерно с какими то планами, ему нужны ресурсы, и он прекрасно как бизнесмен это делает, со всеми кто решил делиться ими, даже мы отдали 70 процентов месторождений по редким металлам, ради себя он работает прекрасно
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2261
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с...
Отправлено: 25.01.26 - 16:54
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......так мы с Трампом или с Урсулой?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2261
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Дивный новый мир. Версия для общества с...
Отправлено: 25.01.26 - 21:08
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
с нашим военным союзником Путиным и Китаем,


.....чё с дуба упал какой наш союзник,ты чё не знаешь наши союзники?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS