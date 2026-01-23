Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 16:33
Надежды на то, что перевозчик придет к мирному соглашению с городскими властями, себя не оправдали. Убытки от изменения схемы движения маршрута № 120 тарифная комиссия так и не рассмотрела. Впрочем, на судебное решение финансовые документы особого влияния не оказали.
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 16:33
Пока у руля нынешний аким, на местном уровне добиться ничего не получится.
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 17:22
Всем, кто пытается спорить с государством, давно пора понять одну простую истину: суд всегда будет на стороне этого государства. Всегда найдёт повод или сразу отказать в рассмотрении иска, или вынести решение в пользу государства. И закон здесь никакой роли не играет.
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 20:28
Изначально надо было подавать иск в другой области, мотивируя о судебной предвзятости на местах..
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 20:35
В начале 1980-ых не просто так построили развязку на ул.Свердлова в Кустанае в районе автовокзала, и до этого реконструировали дорогу до г. Рудного исходя из условий что Рудный это полноценный на перспективу пригород Кустаная.
Тогда в СССР не было надобности ехать жителям с Рудного в Кустанай каждый день, все работали в своих городах, ну а студенты сами выбирали, имея законное на то место в общежитии, ехать ли им домой в Рудный каждый день, или оставаться в общежитии.
Тогда да, на Рудный все уезжали с Кустанайского автовокзала.
Сейчас после прошествии 45 лет, экономическая картина далеко изменилась, Рудный стал потенциальным пригородом, для которого должны быть доступны пригородные перевозки не с района советского автовокзала, а начиная с того же ж.д. вокзала Кустаная как минимум!
Вы там в своем акимате смотрите на другие темы, зачем вы лишаете пассажиров нормальной поездки из Костаная в Рудный? Когда сделали из Кустанайского автовокзала не пойми что.
Мой отец в Кустанайском филиале Каздорпопроекта по Красноармеской 7 проектировал тогда на пороге конца 70-ых начала 80-ых реконструкцию трассы на Рудный, и потом развязку, и брал меня в мои 5 лет с собой часто на тот же авторский надзор.
Акимат, вы созданы, как у меня складывается оценка, против людей!
[Исправлено: ГИП, 23.01.2026 - 20:07]
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 21:27
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 21:56
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 24.01.26 - 10:01
Первый раз слышу, что Рудный - пригород Кустаная.
Изначально проектировался и строился, как вполне себе отдельный самостоятельный город, никак не связанный с Кустанаем, кроме административного "город областного подчинения".
Наоборот, одно время кустанайские власти даже опасались, что Рудный перерастёт Кустанай.
Даже КСК, который планировали строить в Рудном для трудоустройства рудненских женщин, чьи мужья работали в ССГОКе, перетянули в Кустанай. Потому рудненским женщинам приходилось ездить на работу в Кустанай.
В перспективе, при сохранении СССР, Рудный имел все шансы стать городом республиканского подчинения.
Изначально проектировался и строился, как вполне себе отдельный самостоятельный город, никак не связанный с Кустанаем, кроме административного "город областного подчинения".
Наоборот, одно время кустанайские власти даже опасались, что Рудный перерастёт Кустанай.
Даже КСК, который планировали строить в Рудном для трудоустройства рудненских женщин, чьи мужья работали в ССГОКе, перетянули в Кустанай. Потому рудненским женщинам приходилось ездить на работу в Кустанай.
В перспективе, при сохранении СССР, Рудный имел все шансы стать городом республиканского подчинения.
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 24.01.26 - 11:53
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 24.01.26 - 11:59
И вообще транспорт общественный в большинстве стран убыточен, все его дофинансируют, а то и делают бесплатным как Эстония, Австралия или Люксембург - понимают, что иначе слишком много машин будет и все вытекающие проблемы с износом дорог, пробками, экологией, ДТП, увеличением площади городов за счёт мегастоянок и т.д. и т.п.
У нас пока другой курс - поощрение автомобилизации. Что странно, ведь мы не автомобильная страна и сейчас по сути своими субсидиями помогаем промышленности Китая...
[Исправлено: Тот самый, 24.01.2026 - 13:03]
У нас пока другой курс - поощрение автомобилизации. Что странно, ведь мы не автомобильная страна и сейчас по сути своими субсидиями помогаем промышленности Китая...
[Исправлено: Тот самый, 24.01.2026 - 13:03]
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 24.01.26 - 14:40
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 24.01.26 - 17:19
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 24.01.26 - 17:54
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 25.01.26 - 11:18
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 25.01.26 - 17:32
