Д.Трамп по моему мнению-это худший образчик Остапа Бендера! Бендер хотя бы был весёлым и юморным товарищем, не наделённый как сей персонаж мсихологией мелкого лавочника и не пытался решить судьбы мира с точки зрения торгаша!

Различным диктаторам и их поклонникам надо памятник Трампу поставить за привитие иммунитета к западным ценностям, наличие которых не защищено от появления у власти подобных личностей!Да и как встрепенулись поборники "права сильного"после второго пришествия Трампа:"Да ради Бога пусть берёт Гренландию, лишь бы Крым с Донбассом нам оставил" или "Мы всё правильно делаем, что всякую прессу зажимаем,теперь после приглашения в Совет Мира можно и о не только о семилетнем сроке у власти подумать!"