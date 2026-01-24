НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О гумусе бедном замолвите слово - Какой подход должен доминировать при доработке законопроекта «О защите почв», спорили в Костанае
 
 
О гумусе бедном замолвите слово - Какой подход должен доминировать при доработке законопроекта «О защите почв», спорили в Костанае
Отправлено: 24.01.26 - 14:45
Спорили аграрии, хотя нормы будущего закона распространяются на всех, кто берет общенародную собственность в производственную аренду. Но львиная доля ответственности за состояние земель в Казахстане ложится, конечно, на сельскохозяйственный бизнес.
Отправлено: 24.01.26 - 14:45
Первое-Не случайно Минсельхоз возглавляют те, кому нельзя доверять почву(гумус)! Второе: Земля-это стратегический объект и его нужно беречь, несмотря на временных рабочих, временщиков, находящихся у власти! Третье-Земля согласно ст.6 Конституции принадлежит народу, т.е. гражданам Казахстана, то есть всем, а не отдельным особям, которым на 49 лет в аренду передали земельные наделы, для того, чтобы за вознаграждение выращивали товары для потребления населением! Гос-во тоже такой же субъект, который от имени народа осуществляет право собственности на землю! И это гос-во на правах собственника от имени народа обязан заставить землепользователей сохранять гумус во что бы то ни стало! Кто будет саботировать, землю отбирать и передавать тем, кто имеет реальную возможность на деле сохранять этот гумус! Латифундисты привыкли, что им гос-во в лице руководителя страны выдавали субсидии под низкие проценты, а взамен требовали только выращивание сырья в виде зерна и закрывало глаза на восстановление и сохранение гумуса! В тоже время латифундисты привыкли к тому, что гос-во на бюджетные деньги за них выращивает пшеницу, и др. культуры, а доход получает латифундист, при этом обижая населения зарплатой и поэтому это население все перебегает в города, селясь на дачных участках! Гос-во тем самым создало класс иждивенцев, привыкших загребать "жар" руками гос-ва! Вот потому они будут саботировать процесс восстановления и сохранения гумуса, т.к. хотят и требуют у гос-ва вложить за них бюджетные деньги, а они потом будут получать доход, поднимая цены для населения и изгоняя его в города для выживания! Вот вам вся политика "кормильцев от сохи"! Бюджетными деньгами хотят построить бизнес на сельском хозяйстве, ничего не вкладывая, "плача", что им не дают развиваться страны экспортеры, гос-во, убравшее у них все налоги по производству сельхозпродукции! Поэтому гос-ву пора принять реальные меры и найти жесткого министра сельского хозяйства среди тех, кто действительно работает в сельском хозяйстве и показывает реальную работу, не плачет перед Правительством, помогает населению и развивает сельское хозяйство в своем регионе! Такие опытные и беспроблемные трудяги есть в северном Казахстане!
