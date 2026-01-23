НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За проезд по плохим дорогам в Казахстане не будут брать плату: список участков
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53383
За проезд по плохим дорогам в Казахстане не будут брать плату: список участков
Отправлено: 23.01.26 - 18:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство транспорта Казахстана подготовило проект перечня платных автодорог, на отдельных участках которых временно не будут взимают плату из-за дефектов покрытия. Среди них платная дорога в Костанайской области.
Читать новость

M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
27
Re: За проезд по плохим дорогам в Казахстане не будут брать...
Отправлено: 23.01.26 - 18:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тройцк - от создателей "Войн" и "Андройд".
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2255
Re: За проезд по плохим дорогам в Казахстане не будут брать...
Отправлено: 23.01.26 - 21:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....у нас оказывается самая лучшая дорого ну типа автобана,что такой маленький отрезок плохой дороги....
Профайл
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1043
Re: За проезд по плохим дорогам в Казахстане не будут брать...
Отправлено: 23.01.26 - 23:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Messer:
Тройцк - от создателей "Войн" и "Андройд".

Моё любимое - это "Авторазбор из Германий" ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS