Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 20:35
В начале 1980-ых не просто так построили развязку на ул.Свердлова в Кустанае в районе автовокзала, и до этого реконструировали дорогу до г. Рудного исходя из условий что Рудный это полноценный на перспективу пригород Кустаная.
Тогда в СССР не было надобности ехать жителям с Рудного в Кустанай каждый день, все работали в своих городах, ну а студенты сами выбирали, имея законное на то место в общежитии, ехать ли им домой в Рудный каждый день, или оставаться в общежитии.
Тогда да, на Рудный все уезжали с Кустанайского автовокзала.
Сейчас после прошествии 45 лет, экономическая картина далеко изменилась, Рудный стал потенциальным пригородом, для которого должны быть доступны пригородные перевозки не с района советского автовокзала, а начиная с того же ж.д. вокзала Кустаная как минимум!
Вы там в своем акимате смотрите на другие темы, зачем вы лишаете пассажиров нормальной поездки из Костаная в Рудный? Когда сделали из Кустанайского автовокзала не пойми что.
Мой отец в Кустанайском филиале Каздорпопроекта по Красноармеской 7 проектировал тогда на пороге конца 70-ых начала 80-ых реконструкцию трассы на Рудный, и потом развязку, и брал меня в мои 5 лет с собой часто на тот же авторский надзор.
Акимат, вы созданы, как у меня складывается оценка, против людей!
[Исправлено: ГИП, 23.01.2026 - 20:07]