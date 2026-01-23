Отправлено: - 21:26

ОГПУ:

Почему рожи скрыты?

Цитата:Ориентировку мы получили от читателей. не от полиции. Опубликовали, как подтверждение того, что такой документ ходит по мессенджерам. Личные данные закрыли. По закону.Если ориентировка поступит из официальных органов, то ничего закрывать не будем..