Обсуждение публикаций
Молодого мужчину убили несовершеннолетние в Рудном. Полиция разыскивает подозреваемых
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53383
Молодого мужчину убили несовершеннолетние в Рудном. Полиция разыскивает подозреваемых
Отправлено: 23.01.26 - 17:34
По непроверенным данным, сотрудники полиции сейчас ищут двух молодых людей в возрасте около 17 и 18 лет. Их подозревают в убийстве другого молодого человека, немного старше их самих. Департамент полиции подробностей не раскрывает, но факт преступления подтвердил.
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1054
Re: Молодого мужчину убили несовершеннолетние в Рудном. Полиция...
Отправлено: 23.01.26 - 17:34
#1
это уже край товарисчи..
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
599
Re: Молодого мужчину убили несовершеннолетние в Рудном. Полиция...
Отправлено: 23.01.26 - 20:14
#2
Почему рожи скрыты? Если гражданское лицо случайно нарвется на этих дебилов что тогда? Сообщить в органы нельзя? Или только полиция их должна увидеть и опознать?
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2255
Re: Молодого мужчину убили несовершеннолетние в Рудном. Полиция...
Отправлено: 23.01.26 - 21:21
#3
......Рудный как всегда прославился то наркота то убийство....
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2778
Молодого мужчину убили несовершеннолетние в Рудном. Полиция разыскивает подозреваемых
Отправлено: 23.01.26 - 21:26
#4
Цитата:
ОГПУ:
Почему рожи скрыты?

Ориентировку мы получили от читателей. не от полиции. Опубликовали, как подтверждение того, что такой документ ходит по мессенджерам. Личные данные закрыли. По закону.
Если ориентировка поступит из официальных органов, то ничего закрывать не будем..
