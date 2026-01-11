Именно сегодня знаменитые 1418 дней Великой Отечественной, как мы освобождаем Украину от населения, от городов, нацистов! Слава России! Героям Слава! Наконец время пришло разрушить Краматорск и Славянск, последние города пристанища нацистов , которые издеваются над русским народом, на нашем русском Донбассе!
Так прикольно, как будто не было дракоши и Алекса.. У вас все так наигранно.. Что то сказал наш русский пацан, это хорошо, можно подзябать под него, но своих русских можно забыть и не вспоминать, которые умерли Я о том же, какие же вы мои русские братья двуличные,,
Всегда от вас лилась только лесть А как собрать поминки, сходить в кафе, помянуть, вам это чуждо и противно.. Такие вот мы, русский и в то же время и жестокий мир, где мы даже умеющих не хотим вспоминать.. Так кто же мы? Твари дрожащие?
Не все понимают... Обзор от ИИ:Смысл песни «Боюсь не успеть» (исполняемой, например, в рамках саундтрека к сериалу «Инструктор» makhovikov.ru) заключается в глубоком экзистенциальном страхе человека, осознающего хрупкость жизни, но стремящегося успеть выполнить свой долг, защитить честь и найти любовь. Это композиция о душевных муках, важности выбора и нереализованности.
