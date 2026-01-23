НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
 
 
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 16:33
Надежды на то, что перевозчик придет к мирному соглашению с городскими властями, себя не оправдали. Убытки от изменения схемы движения маршрута № 120 тарифная комиссия так и не рассмотрела. Впрочем, на судебное решение финансовые документы особого влияния не оказали.
Читать новость

Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 16:33
#1
Пока у руля нынешний аким, на местном уровне добиться ничего не получится.
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 17:22
#2
Всем, кто пытается спорить с государством, давно пора понять одну простую истину: суд всегда будет на стороне этого государства. Всегда найдёт повод или сразу отказать в рассмотрении иска, или вынести решение в пользу государства. И закон здесь никакой роли не играет.
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 20:28
#3
Изначально надо было подавать иск в другой области, мотивируя о судебной предвзятости на местах..
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 20:35
#4
В начале 1980-ых не просто так построили развязку на ул.Свердлова в Кустанае в районе автовокзала, и до этого реконструировали дорогу до г. Рудного исходя из условий что Рудный это полноценный на перспективу пригород Кустаная.
Тогда в СССР не было надобности ехать жителям с Рудного в Кустанай каждый день, все работали в своих городах, ну а студенты сами выбирали, имея законное на то место в общежитии, ехать ли им домой в Рудный каждый день, или оставаться в общежитии.
Тогда да, на Рудный все уезжали с Кустанайского автовокзала.
Сейчас после прошествии 45 лет, экономическая картина далеко изменилась, Рудный стал потенциальным пригородом, для которого должны быть доступны пригородные перевозки не с района советского автовокзала, а начиная с того же ж.д. вокзала Кустаная как минимум!
Вы там в своем акимате смотрите на другие темы, зачем вы лишаете пассажиров нормальной поездки из Костаная в Рудный? Когда сделали из Кустанайского автовокзала не пойми что.
Мой отец в Кустанайском филиале Каздорпопроекта по Красноармеской 7 проектировал тогда на пороге конца 70-ых начала 80-ых реконструкцию трассы на Рудный, и потом развязку, и брал меня в мои 5 лет с собой часто на тот же авторский надзор.

Акимат, вы созданы, как у меня складывается оценка, против людей!

[Исправлено: ГИП, 23.01.2026 - 20:07]
Re: Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили...
Отправлено: 23.01.26 - 21:27
#5
Цитата:
ГИП:
Акимат, вы созданы, как у меня складывается оценка, против людей!


....мягко сказаноЦитата:
ГИП:
Тогда в СССР не было надобности ехать жителям с Рудного в Кустанай каждый день, все работали в своих городах,


.....комбинат то есть КСК возили автобусы рабочих из Рудного в Кустанай все три смены...женщины в основном...
Вернуть остановки для автобуса № 120 внутри городов просили и перевозчик, и прокурор. Суд в Костанае принял иное решение
Отправлено: 23.01.26 - 21:56
#6
Цитата:
родом из Шанхая2022:
комбинат то есть КСК возили автобусы рабочих из Рудного в Кустанай все три смены...женщины в основном...

Я этого даже не знал. Благодарю за такую информацию!
