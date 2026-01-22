Отправлено: - 21:48

В октябре и ноябре был в России. В общей сложности почти две недели. За это время не только таких вот "треног" не видел, но даже патрульных машин ГАИ. Ни одной. Разница в подходе, на мой взгляд, принципиальная.

Цитата:Статистика по ДТП в России за минувший год:Всего ДТП: 116 190Погибло 12 748, из них 723 ребёнкаПострадавших 144 311