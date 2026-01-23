НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Мог ли быть взрыв газа на Алтынсарина, 9 в Костанае? По словам жителей, их неделю держали в неведении
 
 
Мог ли быть взрыв газа на Алтынсарина, 9 в Костанае? По словам жителей, их неделю держали в неведении
Отправлено: 23.01.26 - 09:44
Отчего взрывается бытовой газ? Первейшая причина – утечка плюс искра из любого источника. «Ещё 14 января в 01:20 ночи мои соседи выехали из дома, а таксист обратил внимание, что у нашего подъезда искрит и дымит газовая труба…» - это не начало хоррор-экшна, а история, которая произошла в Костанае.
Читать новость

Re: Мог ли быть взрыв газа на Алтынсарина, 9 в Костанае? По...
Отправлено: 23.01.26 - 09:44
#1
Отчего взрывается бытовой газ?

Источник: [/url]

газ не взрывается, взрывается газо-воздушная смесь, на улице из газопровода максимум может быть факел от горения



- У меня, например, замерили напряжение не от трубы, а от конфорки, - добавляет жительница дома Айгерим ЖУНУСОВА, - но газовую трубу и плиту соединяет лишь резиновый шланг, по которому электричество не может пройти! На меня посмотрели, как на дуру.

Источник: [/url]

резиновые шланги для подключения газ.плит запрещены, насколько я помню, либо газовый шланг в металлической оплетке, либо отвод металлический используется
Re: Мог ли быть взрыв газа на Алтынсарина, 9 в Костанае? По...
Отправлено: 23.01.26 - 11:10
#2
Прочитав статью пришёл к выводу, нет больше технарей в городе, нет! от слова вообще! Есть люди занимающие какие то должностя, НО ГРАМОТНЫХ ОБРАЗОВАННЫХ НЕТ! Обьяснять почему, нет смысла, ответ выше!
