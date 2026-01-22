Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 22.01.26 - 19:02
Водители областного центра обратили внимание на «треноги» на городских дорогах - передвижные комплексы фиксации скорости. Появление треног вызвало активное обсуждение среди автомобилистов. А что говорят о них в полиции?
Re: "Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры...
Отправлено: 22.01.26 - 19:02
В октябре и ноябре был в России.
В общей сложности почти две недели.
За это время не только таких вот "треног" не видел, но даже патрульных машин ГАИ. Ни одной.
Разница в подходе, на мой взгляд, принципиальная.
В России действует принцип презумпции невиновности. То есть, пока человек/водитель не совершит ДТП, он никого не интересует.
У нас принцип прямо противоположный. "Сел за руль = преступник".
И тебя любым способом нужно найти и наказать.
Таким образом наша полиция создаёт нервозную обстановку на дорогах. А это никак не способствует безопасности.
Со всеми вытекающими.
Re: "Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры...
Отправлено: 22.01.26 - 21:48
Цитата:
Статистика по ДТП в России за минувший год:
Всего ДТП: 116 190
Погибло 12 748, из них 723 ребёнка
Пострадавших 144 311
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 22.01.26 - 21:53
Цитата:
Ну и ? Там в одной Москве с Подмосковьем - население всего Казахстана живёт.
Re: "Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры...
Отправлено: 23.01.26 - 07:27
Обнищали дальше некуда, отсюда и показатели. Никто не озабочен ростом аварийности, все озабочены, как взять деньги. Кто нибудь анализировал, как снизилась аварийность после внедрения Сергеков, после обязаловки по наклеиванию полос на грузовики и автобусы, после патрулирования с жезлами и беспилотниками? Скорей всего никак, потому что цель другая, штрафы. Идею дарю бесплатно, все видео регистраторы в авто подцепить к единой системе, пусть сами сдают своих владельцев:)
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 23.01.26 - 08:35
Цитата:
Ну как так не озабочены аварийностью. У этого показателя есть два типа составляющих: первый - тупые; второй - ох...шие. и штрафы на дорогах это как раз таки налог на оба этих компонента. Кому-то станет жалко денег, кто-то принципиально не захочет платить ничего в бюджет сверх положенного потому что ему не нравится как он расходуется, а потому таки сделают над собой усилие и избавятся от указанных двух черт, что в свою очередь снизит и аварийность.
Re: "Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры...
Отправлено: 23.01.26 - 09:06
Цитата:
Там в принципе мужчин мало на улице стало.. Сотни в день на убой.
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 23.01.26 - 09:42
Цитата:
Не звезди
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 23.01.26 - 09:54
Цитата:
Зато как мученики-попадут в рай
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 23.01.26 - 10:43
Цитата:
Это откуда такая "ценная" информация? С Украиной перепутали?
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 23.01.26 - 11:01
Цитата:
Статистика,да и просто заметно на улице. Плюс отрицательное деторождение,да тупо не от кого девкам рожать.. Вымирает россЕюшка.. Или нет?
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 23.01.26 - 11:05
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы обсуждаемой статьи.
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 23.01.26 - 11:06
