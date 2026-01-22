НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53377
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 22.01.26 - 19:02
Водители областного центра обратили внимание на «треноги» на городских дорогах - передвижные комплексы фиксации скорости. Появление треног вызвало активное обсуждение среди автомобилистов. А что говорят о них в полиции?
Читать новость

Skeptic
Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2470
Re: "Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры...
Отправлено: 22.01.26 - 19:02
#1
В октябре и ноябре был в России.
В общей сложности почти две недели.
За это время не только таких вот "треног" не видел, но даже патрульных машин ГАИ. Ни одной.
Разница в подходе, на мой взгляд, принципиальная.
В России действует принцип презумпции невиновности. То есть, пока человек/водитель не совершит ДТП, он никого не интересует.
У нас принцип прямо противоположный. "Сел за руль = преступник".
И тебя любым способом нужно найти и наказать.
Таким образом наша полиция создаёт нервозную обстановку на дорогах. А это никак не способствует безопасности.
Со всеми вытекающими.
Undead
Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1042
Re: "Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры...
Отправлено: 22.01.26 - 21:48
#2
Цитата:
В октябре и ноябре был в России. В общей сложности почти две недели. За это время не только таких вот "треног" не видел, но даже патрульных машин ГАИ. Ни одной. Разница в подходе, на мой взгляд, принципиальная.

Статистика по ДТП в России за минувший год:
Всего ДТП: 116 190
Погибло 12 748, из них 723 ребёнка
Пострадавших 144 311
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4913
"Треноги" на дорогах - Передвижные скоростемеры взбудоражили автовладельцев Костаная
Отправлено: 22.01.26 - 21:53
#3
Цитата:
Undead:
Статистика по ДТП в России за минувший год:

Ну и ? Там в одной Москве с Подмосковьем - население всего Казахстана живёт. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 22.01.2026 - 22:54]
