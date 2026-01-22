Re: МИД Казахстана о переговорах по атакам на КТК: У Украины...

Отправлено: - 16:31

"Энергетическая безопасность" - аргумент очень смешной, и европа и кто бы то ни было купит нефть в любом объёме в другом месте, на каспийской нефти свет клином не сошёлся, абсолютно, сейчас не то что нашу каспийскую, Российскую нефть буквально вырезают с мирового рынка (имею ввидуте серьезные обьемы экспорта нефтив довоенные годы), и ничего, абсолютно ничего не угрожает "энергетической безопасности" Европы