НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ МИД Казахстана о переговорах по атакам на КТК: У Украины позиции как таковой нет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53377
МИД Казахстана о переговорах по атакам на КТК: У Украины позиции как таковой нет
Отправлено: 22.01.26 - 16:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О ходе переговоров Казахстана по атакам на Каспийский трубопроводный консорциум рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев. По его словам, республика ведёт переговоры не только с Украиной, но и с европейскими коллегами.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
598
Re: МИД Казахстана о переговорах по атакам на КТК: У Украины...
Отправлено: 22.01.26 - 16:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Энергетическая безопасность" - аргумент очень смешной, и европа и кто бы то ни было купит нефть в любом объёме в другом месте, на каспийской нефти свет клином не сошёлся, абсолютно, сейчас не то что нашу каспийскую, Российскую нефть буквально вырезают с мирового рынка (имею ввидуте серьезные обьемы экспорта нефтив довоенные годы), и ничего, абсолютно ничего не угрожает "энергетической безопасности" Европы
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS