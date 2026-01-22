НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане пообещали построить новые фармзаводы и увеличить выпуск лекарств
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53377
В Казахстане пообещали построить новые фармзаводы и увеличить выпуск лекарств
Отправлено: 22.01.26 - 13:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане собираются активнее производить лекарства внутри страны. Власти рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от импорта и сделать препараты более доступными для пациентов.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1266
Re: В Казахстане пообещали построить новые фармзаводы и...
Отправлено: 22.01.26 - 13:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: Почему необходимо именно открывать фармзаводы в южных регионах? Чем хуже Костанай, Кокшетау, Астана? Самое главное в производстве лекарств-это качество их, а не способ удешевления лекарств путем снижения импорта!
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1048
Re: В Казахстане пообещали построить новые фармзаводы и...
Отправлено: 22.01.26 - 13:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кадровый дефицит у нас. работать никто не хочет. все хотят быть блогерами, илонами масками, инфлюенсерами, пи...
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3944
Re: В Казахстане пообещали построить новые фармзаводы и...
Отправлено: 22.01.26 - 15:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насколько реальным будет производство? Или будут просто завозить мешками и цистернами индийские дженерики и упаковывать в упаковку с надписью Қазақстанда жасалған?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS