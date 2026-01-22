Re: Борьба с "лжебедными": число получателей АСП в...

Отправлено: - 14:54

Наконец-то власть поняла, что более 30-ти лет шла не тем путем и не туда! Она поняла, что сама создала искусственно дармоедов, продолжая подкармливать бюджетными деньгами! Раздавая налево и направо бюджетные деньги для покупки домов, за жилища, не имеющие страхового полиса, если их жилищами можно назвать, не кредитуя на возврат! Таким образом, гос-во, дало возможность многим стать в ряды дармоедов и пополнять ряды хищений бюджета! Расточительное, да! Импортозависимое, да! Жалостливое, да! Интересно, кто будет устранять эти понятия и сущность такой действительности?