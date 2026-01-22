Re: Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице...

Отправлено: - 11:01

Был случай на вокзале города Кокшетау. Семья собиралась уехать фатерляйн,видимо устали и задремали прямо в зале ожидания, а тут рядом бомжи, видимо нояевать собиралась, да умыкнули сумочку с доками и наличными, только завернули за угол чтобы выпотрошить ,да как подул порывистый ветер и все содержимое по ветру как понесло,хорошо патрульным прямо в лицо. Ребята быстро по рации вызвали оцепление,взяли воришек тёплыми,а деньги и доки вернули. А эмигранты ещё дремали и в ус не дули что их ограбили. Пока поезд опаздывал, их разбудили и вернули сумочку