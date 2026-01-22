НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице Костаная транспортные полицейские
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53376
Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице Костаная транспортные полицейские
Отправлено: 22.01.26 - 10:41
Отправлено: 22.01.26 - 10:41
Жительница Костаная Татьяна Костюк ехала на поезде "Костанай-Алматы" 19 января. В Астане женщина сошла с поезда, но забыла в вагоне сумку с документами и крупной суммой денег. А вечером ей предстояло лететь за границу.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1879
Re: Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице...
Отправлено: 22.01.26 - 10:41
Отправлено: 22.01.26 - 10:41
#1
Полицейские сделали свою работу. Что удивительного? Так и должно быть. А женщина,да,тупонула.
Тот самый
Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1531
Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице Костаная транспортные полицейские
Отправлено: 22.01.26 - 10:57
Отправлено: 22.01.26 - 10:57
#2
Ешё вариант был - взять такси и лететь до следующей его остановки. Но за Астаной голая степь, Аршалы только часа через 1,5 - километров 70-80км :lol:

[Исправлено: Тот самый, 22.01.2026 - 11:58]
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7979
Re: Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице...
Отправлено: 22.01.26 - 11:01
Отправлено: 22.01.26 - 11:01
#3
Был случай на вокзале города Кокшетау. Семья собиралась уехать фатерляйн,видимо устали и задремали прямо в зале ожидания, а тут рядом бомжи, видимо нояевать собиралась, да умыкнули сумочку с доками и наличными, только завернули за угол чтобы выпотрошить ,да как подул порывистый ветер и все содержимое по ветру как понесло,хорошо патрульным прямо в лицо. Ребята быстро по рации вызвали оцепление,взяли воришек тёплыми,а деньги и доки вернули. А эмигранты ещё дремали и в ус не дули что их ограбили. Пока поезд опаздывал, их разбудили и вернули сумочку
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1266
Re: Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице...
Отправлено: 22.01.26 - 13:21
Отправлено: 22.01.26 - 13:21
#4
Честь и хвала таким парням, которых именно родители такими воспитали, разъясняя им что такое хорошо, что такое плохо! Вот на таких примерах нужно учить детей с 3-х лет!
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1879
Забытую в поезде сумку с деньгами вернули жительнице Костаная транспортные полицейские
Отправлено: 22.01.26 - 13:51
Отправлено: 22.01.26 - 13:51
#5
Цитата:
абике:
Вот на таких примерах

На каких? Что зашли в вагон и забрали сумку? Или то что не украли из неё деньги??
