Re: Виновные будут наказаны — премьер о нарушениях в Фонде...

Отправлено: - 13:17

В данном гос-ве без высшей меры наказания, коррупцию не устранить, от слова совсем! Сейчас привыкли совершать мошенничество, потому что наказание курам на смех! До сих пор нет принудительных работ вместо штрафов в этой справедливой стране мечтателей, одержимых несбыточными идеями, проводящих рабочее время в пустословии, расхвалении, вместо реальных дел! Наверное это навязчивая болезнь наряду с коррупцией, саботажем, от которых нужно срочно избавляться путем принятия кардинальных мер вплоть до уничтожения на корню! Иначе импортозависимая страна мечтателями будет превращена в колонию!