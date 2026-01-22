НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Виновные будут наказаны — премьер о нарушениях в Фонде медстрахования
 
 
Виновные будут наказаны — премьер о нарушениях в Фонде медстрахования
Отправлено: 22.01.26 - 10:36
Премьер-министр Олжас Бектенов высказался о выявленных нарушениях в Фонде обязательного социального медицинского страхования, который недавно передали в ведение Министерства финансов.
Skeptic
Re: Виновные будут наказаны — премьер о нарушениях в Фонде...
Отправлено: 22.01.26 - 10:36
#1
"Виновные лица будут привлечены к ответственности."
Им "строго" погрозят пальчиком и дадут новую должность.
сайлау курманов
Re: Виновные будут наказаны — премьер о нарушениях в Фонде...
Отправлено: 22.01.26 - 11:08
#2
Наконец я понял почему турецкии сериал про Сулеймана мне так понравился смотреть. Заворовался чиновник или что-то в этом роде, сразу же отправляют палачу Касыму, тот головы рубит будто курям, и каждый раз моя супружница вздыхает, когда к нам такие порядки придут
абике
Re: Виновные будут наказаны — премьер о нарушениях в Фонде...
Отправлено: 22.01.26 - 13:17
#3
В данном гос-ве без высшей меры наказания, коррупцию не устранить, от слова совсем! Сейчас привыкли совершать мошенничество, потому что наказание курам на смех! До сих пор нет принудительных работ вместо штрафов в этой справедливой стране мечтателей, одержимых несбыточными идеями, проводящих рабочее время в пустословии, расхвалении, вместо реальных дел! Наверное это навязчивая болезнь наряду с коррупцией, саботажем, от которых нужно срочно избавляться путем принятия кардинальных мер вплоть до уничтожения на корню! Иначе импортозависимая страна мечтателями будет превращена в колонию!
