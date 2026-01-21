НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уголовную статью за утечку данных могут ввести в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53376
Уголовную статью за утечку данных могут ввести в Казахстане
Отправлено: 21.01.26 - 21:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Как рассказал первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, такие меры необходимы для защиты персональных данных казахстанцев.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1266
Re: Уголовную статью за утечку данных могут ввести в Казахстане
Отправлено: 21.01.26 - 21:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательно необходимо ввести уголовную ответственность: основное наказание лишение свободы с первоначальным отбыванием 5 лет в тюрьме!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7979
Re: Уголовную статью за утечку данных могут ввести в Казахстане
Отправлено: 22.01.26 - 11:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они только собираются, когда как на барахолке можно купить любую информацию. Недавно, я писал в комментах что мой бывший работник сидит в тюрьме, а в его квартире неизвестные делают капитальный ремонт, а куда пойдет жить после отсидки хозяин жилья, никто не знает. Чел сидит, а тем временем и наследство оформленно и долги закрыты и ремонт доделают и поселится кто-то приближенные
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS