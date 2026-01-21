Отправлено: - 17:49

Vit:

А после санкций вдруг нас полюбили британцы.

Цитата:Полюбили? Что за сантименты? На безрыбье и рак рыба. Что совершенно не отменяет факта что это некоторым образом...всё же рак, и при прочих условиях да нахрен бы он нужен. А кому там хочется строить из себя гордую обиженку, да бога ради "в сад, все в сад".