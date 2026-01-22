Re: Виновные будут наказаны — премьер о нарушениях в Фонде...

Отправлено: - 11:08

Наконец я понял почему турецкии сериал про Сулеймана мне так понравился смотреть. Заворовался чиновник или что-то в этом роде, сразу же отправляют палачу Касыму, тот головы рубит будто курям, и каждый раз моя супружница вздыхает, когда к нам такие порядки придут