Re: Зарезал и «угостил» - Обвиняемый в убийстве жены и сына...

Отправлено: - 09:31

Она глядела на меня глазами такими и тоже как бы промолвила: «Дай». Что-то такое. Я подошел, глоточек ей залил..

лет через 10-12 выйдет по амнистии и еще кому-нибудь зальет