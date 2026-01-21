НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наказали предупреждением - Громкий снос здания на ул. Урицкого прокомментировали в акимате Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53371
Наказали предупреждением - Громкий снос здания на ул. Урицкого прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 21.01.26 - 17:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар в заброшенном здании по улице Урицкого произошёл во время самовольных демонтажных работ, проводившихся без разрешительных документов. Владельца объекта только предупредили, а не штрафовали. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе акимата города.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2090
Re: Наказали предупреждением - Громкий снос здания на ул....
Отправлено: 21.01.26 - 17:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем новый ЖК.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
933
Re: Наказали предупреждением - Громкий снос здания на ул....
Отправлено: 21.01.26 - 22:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, строительый зуд и алчность наших деловаров ( как государственных так и частников) зашкаливает. Лепят, лепят и лепят. Не учитывают, что коммуникации совсем не рассчитаны на подобные нагрузки. Главное срубить бабло пока масть идет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS