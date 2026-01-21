НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Зарезал и «угостил» - Обвиняемый в убийстве жены и сына рассказал в суде Костаная, зачем он залил в рот умирающей супруги настойку
 
 
Зарезал и «угостил» - Обвиняемый в убийстве жены и сына рассказал в суде Костаная, зачем он залил в рот умирающей супруги настойку
Отправлено: 21.01.26 - 21:36
По словам подсудимого Максима НЕЧАЕВА, его жена сама попросила об этом, истекая кровью от ножевых ранений. Максим первым стал пить ее настойку из водки и шишек, что и заметила умирающая Светлана.
Читать новость

Re: Зарезал и «угостил» - Обвиняемый в убийстве жены и сына...
Отправлено: 21.01.26 - 21:36
#1
Пока не вернут высшую меру, так будет продолжаться, поскольку знают, что больше ПЛС не получит!
Re: Зарезал и «угостил» - Обвиняемый в убийстве жены и сына...
Отправлено: 22.01.26 - 01:04
#2
Интересно что говорят психиатры: крыша у него на месте или нет? Так спокойно рассуждает об убийстве своего сына.
